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نهاية سعيدة لعامل مسجد مصري .. توفي أثناء توزيع التمر على الصائمين بطريق عام

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عامل المسجد
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تداولت وسائل إعلام مصرية نبأ وفاة عامل مسجد مصري، والذي كتبت له حسن الخاتمة في شهر رمضان المبارك.

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وبحسب ذكرته صحيفة "اليوم السابع" المصرية، فقد لفظ عامل مسجد بمحافظة أسوان، أنفاسه الأخيرة ولقى ربه وهو قائم يوزع تمر الإفطار على الصائمين فى الطرقات وقت المغرب.
وأوضحت الصحيفة أن العامل توفي، بعد تعرضه لحادث مفاجئ على طريق عام.
ونقلت عن وكيل وزارة الأوقاف في محافظة أسوان جنوب البلاد، قوله :"الواقعة كانت بنطاق قرية دابود".
وأضاف أنه وقعت عندما شارك أحد العاملين فى الأوقاف وهو أحمد محمد عبده، مؤذن بمسجد الحسن والحسين بإدارة أوقاف كلابشة، فى أعمال الخير والتسابق على إفطار الصائمين المارين بالطرق وقت الإفطار من خلال التمور عليهم.
كما نوه أيضا أن المؤذن أثناء توزيعه للتمر على الصائمين وقت الإفطار صدمه موتوسيكل مسرع فسقط على الأرض ومات وقت الإفطار، وهو يشارك فى عمل الخير وإفطار الصائمين.
وأشار إلى أنه كان من أهل الصلاح والبر الذين أحسن الله خاتمتهم بوفاته أثناء مشاركته فى عمل الخير وإفطار الصائمين.

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