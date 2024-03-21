منذ 7 سنوات.. مواطن يكشف مفاجأة عن أرباحه من بيع "السوبيا" في رمضان بالمدينة

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كشف أحد المواطنين وهو موظف متقاعد في المدينة المنورة، عن أرباحه التي يجنيها من بيع "السوبيا" برفقة أبنائه خلال شهر رمضان المبارك.



مواطن يبيع السوبيا في رمضان بالمدينة:



أسعار العود في شهر رمضان:



وأوضح المواطن ويدعى "أحمد غلام"، خلال حديثه مع قناة العربية السعودية، أنه كان يعمل في اتصالات السعودية، وحصل على رخصة العمل الحر ويعمل في بيع السوبيا من 7 سنوات.وأضاف أنه يعمل مع أولاده في بيع السوبيا، والدخل العائد من بيعها جيد، معلقا: "تساعدنا في مصاريف البيت وصارت واصلة لأهل المدينة كلها".ونوه في حديثه قائلا: "أول سنة حققت ربح 20 ألف ريال، والسنة الثانية تضاعف، وكل ما اشتغلت يكون في ربح، وكل سنة تتضاعف الأرباح حيث وصلت المبيعات لـ 70 ألف ريال".وفي مقطع فيديو آخر كشف تاجر العود وليد بايونس أحد أوائل بائعي العود في المملكة، عن سوق العود خلال شهر رمضان.وأوضح بايونس خلال حديثه عبر قناة العربية قائلا: "رمضان شهر عبادة وموسم لنشاط العطور والعود والناس تقبل على أنواع معينة في هذا الشهر".وتابع في حديثه: "أغلب الأنواع الدارجة هنا، هي العود الإيراني والماليزي والهندي".أيضا نوه أن بعض أنواع العود أسعارها تتفاوت عن 7500 ريال، والنوع الهندي هو الأغلى قليلا بسبب ندرته، حيث يتراوح سعر الكيلو من 14 إلى 18 ألف ريال.كما أشار بايونس في حديثه إلى هناك نوع الكاتشانج وهو القطع الصغيرة .واختتم حديثه بالقول : "وهذي تنزل قيمة العود والأنواع المصنوعة منه تكون في حدود 4500 إلى 6000 ريال".