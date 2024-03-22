غير قلة شرب الماء.. تعرف على أسباب تؤدي لجفاف الجسم

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هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى الجفاف ولذلك، من المهم الانتباه إلى العلامات التي تشير إلى عدم شرب كمية كافية من الماء.

وبحسب الدراسات العلمية، فإنه يجب عليك شرب ما لا يقل عن 6-8 أكواب من الماء لترطيب الجسم



تأثير قلة شرب الماء على الجسم:



أسباب الجفاف غير قلة الماء:



1-الإسهال:



2- عدم توازن المعادن فى الجسم:



3- كثرة التبول



4- الإفراط فى شرب القهوة أو الصودا:



5- الحمى:



6- الحروق:



7- عوامل ترتبط بالعمر:



8- التعرق الزائد:



ويؤدي الجفاف من الناحية الطبية، إلى خلل في التوازن بين كمية الماء التي يتناولها الجسم ومخرجاته، مما يؤدي إلى انخفاض إجمالي محتوى الماء في الجسم.ومن المعلوم أن عدم تناول كمية كافية من الماء هو السبب الرئيسي لجفاف الجسم إلا أن هناك عدة عوامل أخرى يمكن أن تساهم في الجفاف ومن أهمها:هناك بعض الأسباب التي قد تؤدي إلى إصابتك بالجفاف بخلاف نقص الماء، وتشمل:يمكن أن تسبب أمراض الجهاز الهضمي فقدان السوائل من خلال الإسهال والقيء، مما يؤدي إلى الجفاف.على الرغم من أهمية الماء، إلا أنك تحتاج أيضًا إلى الحصول على معادن مثل الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم وكلوريد المغنيسيوم - من الفواكه والخضروات.تؤدي الحالات الصحية مثل مرض السكري أو استخدام مدرات البول إلى زيادة إنتاج البول، مما يؤدي إلى استنزاف السوائل والجفاف.الإفراط في استهلاك المشروبات مثل القهوة والمشروبات الغازية التي تحتوي على الكافيين، يمكن أن يكون له تأثير مدر للبول، مما يسبب لك التبول مما يؤدي إلى المزيد من الجفاف.ارتفاع درجة حرارة الجسم، المرتبط عادة بالعدوى، يمكن أن يزيد من متطلبات السوائل ويؤدي إلى الجفاف إذا لم يتم الحفاظ على تناول كمية كافية من السوائل".يمكن أن تسبب الحروق الواسعة فقدان السوائل من خلال الجلد التالف، مما يؤدي إلى الجفاف واختلال توازن المعادن، مما يتطلب عناية طبية فورية وإنعاش السوائل.الرضع والأطفال وكبار السن معرضون بشكل خاص للجفاف بسبب انخفاض الإحساس بالعطش لديهم.التعرق يمكن أن يسبب فقدان السوائل والمعادن وإذا لم تشرب كمية كافية من الماء لتعويض ما فقدته، فقد يؤدي ذلك إلى الجفاف.