منها "إزالة السموم وتخفيف احتقان الأنف".. هل جربت شرب الماء الساخن على الإفطار في رمضان؟

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يحرص الكثيرون على معرفة المفيد والأهم تناوله على مائدة الإفطار في شهر رمضان المبارك، خاصة من يعانون من بعض الأمراض.

موقع "تايمز أوف إنديا" كشف عن بعض فوائد شرب الماء الساخن على الإفطار، ومنها:

1-فقدان الوزن:

الماء الساخن يساهم في تعزيز عملية التمثيل الغذائي وحرق السعرات الحرارية، ومن ثم فقدان الوزن.

2- تخفيف الألم:

يمكن أن يساعد الماء الساخن في تخفيف توتر العضلات وتصلب المفاصل، مما يوفر الراحة من آلام العضلات والتهاب المفاصل وتشنجات الدورة الشهرية.

3- تحسين عملية الهضم:

يمكن أن يساعد شرب الماء الساخن على تحفيز عملية الهضم عن طريق تحطيم جزيئات الطعام والمساعدة في حركة الطعام بشكل أفضل عبر الجهاز الهضمي.

4- تخفيف الإمساك:

شرب الماء الساخن يمكن أن يساعد في تليين البراز والمساعدة في حركة الأمعاء، ما يساعد في تخفيف الإمساك ويعزز انتظامه.

5- إزالة السموم:

يمكن أن يساعد الماء الساخن في طرد السموم من الجسم عن طريق زيادة التعرق وتعزيز التبول.

6- تخفيف احتقان الأنف:

استنشاق البخار من الماء الساخن يمكن أن يساعد في تخفيف احتقان الأنف وأعراض نزلات البرد والتهاب الجيوب الأنفية والحساسية.

7- تحسين الدورة الدموية:

يساهم شرب الماء الساخن في تحسين الدورة الدموية عن طريق استرخاء الأوعية الدموية وتعزيز توصيل الأكسجين والمواد المغذية إلى أجزاء مختلفة من الجسم.