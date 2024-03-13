بعد الاستيقاظ من النوم.. 7 طرق تخلصك من الكسل في شهر رمضان

أ أ

نشر موقع كيورا المعنى بالصحة العامة، تقريرا يحذر فيه من النوم غير الصحى، أو النوم غير الجيد، خاصة في شهر رمضان المبارك.



نوم غير جيد في رمضان:



نصائح للتخلص من الكسل في رمضان:



وأوضح أن أهم أسباب هذه المشكلة، هو شعور الإنسان بالخمول بعد فترة من النوم بسبب اضطرابات نوم قد تكون مصاب بها، مثل النوم لساعات قليلة أقل من سبع ساعات للبالغين.أيضا النوم المتقطع خلاله أو بيئة النوم غير المهيئة، فضلا عن اضطرابات النوم المتمثلة فى توقف التنفس أثناء النوم.وأضاف أن هذه الأسباب تتسبب فى اضطراب التركيز واضطراب النوم واضطراب الاستيقاظ أيضا.ونصح التقرير بمجموعة من النصائح لتفادي الكسل، والتي من أهمها الآتي:1-ثبت مواعيد نومك واستيقاظك للتغلب على هذه المشكلة.2- اهتم فى الفترة بين الفطار والسحور بتناول الطعام الصحى وشرب الكثير من المياه والسوائل الصحية وتقليل حدة السكريات والنشويات.3- حاول الاستحمام قبل النوم للاستمتاع بنوم هادئ وعدم الشعور بالخمول بعد الاستيقاظ4- القراءة قبل النوم تساعد كثيرا على التخلص من اضطرابات النوم والاستيقاظ نشطا.5- إطفاء الأنوار والأضواء يساعد على النوم السليم ومواجهه الكسل بمجرد الاستيقاظ.6- حاول معالجة مشكلة الشخير وانقطاع التنفس أثناء النوم لأهميتها للتمتع بنوم هادئ والتخلص من الخمول عند الاستيقاظ.7- لابد من عدم السهر خلال شهر رمضان والنوم مبكرا.