الأربعاء، 03 رمضان 1445 ، 13 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

بعد الاستيقاظ من النوم.. 7 طرق تخلصك من الكسل في شهر رمضان

عدم القدرة على النوم
أرشيفية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
نشر موقع كيورا المعنى بالصحة العامة، تقريرا يحذر فيه من النوم غير الصحى، أو النوم غير الجيد، خاصة في شهر رمضان المبارك.

نوم غير جيد في رمضان:اضافة اعلان

وأوضح أن أهم أسباب هذه المشكلة، هو شعور الإنسان بالخمول بعد فترة من النوم بسبب اضطرابات نوم قد تكون مصاب بها، مثل النوم لساعات قليلة أقل من سبع ساعات للبالغين.
 أيضا النوم المتقطع خلاله أو بيئة النوم غير المهيئة، فضلا عن اضطرابات النوم المتمثلة فى توقف التنفس أثناء النوم.
وأضاف أن هذه الأسباب تتسبب فى اضطراب التركيز واضطراب النوم واضطراب الاستيقاظ أيضا.

نصائح للتخلص من الكسل في رمضان:

 ونصح التقرير بمجموعة من النصائح لتفادي الكسل، والتي من أهمها الآتي:
1-ثبت مواعيد نومك واستيقاظك للتغلب على هذه المشكلة.
2- اهتم فى الفترة بين الفطار والسحور بتناول الطعام الصحى وشرب الكثير من المياه والسوائل الصحية وتقليل حدة السكريات والنشويات.
3- حاول الاستحمام قبل النوم للاستمتاع بنوم هادئ وعدم الشعور بالخمول بعد الاستيقاظ
4- القراءة قبل النوم تساعد كثيرا على التخلص من اضطرابات النوم والاستيقاظ نشطا.
5- إطفاء الأنوار والأضواء يساعد على النوم السليم ومواجهه الكسل بمجرد الاستيقاظ.
6- حاول معالجة مشكلة الشخير وانقطاع التنفس أثناء النوم لأهميتها للتمتع بنوم هادئ والتخلص من الخمول عند الاستيقاظ.
7- لابد من عدم السهر خلال شهر رمضان والنوم مبكرا.

اقرأ أيضا

عدد لا يُحصى من الفوائد.. ماذا يفعل صيام شهر رمضان بجسمك؟

طفلة عمرها 12 عامًا تتخلص من حياتها لسبب لا يُصدّق (فيديو)

محقق في النيابة العامة: أكثر من 40% من جرائم القتل سببها هذا الأمر (فيديو)

عاجل.. جريمة بشعة بالمملكة.. يتخلص من زوجته ويدفنها بالبيت ويتزوج أختها بنفس غرفتها!

ما الذي يفطر وما لا يفطر في رمضان؟ "الخثلان" يُجيب

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

الصوم ورمضان 8:50 ص الأربعاء، 06 مارس 2024

استعدادًا لرمضان.. 10 نصائح رائعة تدير بها وقتك بفاعلية

عودة فيسبوك للعمل 8:05 م الثلاثاء، 05 مارس 2024

عودة فيسبوك وإنستجرام إلى العمل

ت 12:54 ص الثلاثاء، 05 مارس 2024

بحجم الحبحب.. استئصال ورم من رأس رجل هندي ظهر وكأنه برأسين

2024-03-04_23-09-23 11:14 م الإثنين، 04 مارس 2024

" ضجعة أهل النار".. دراسة تكشف مفاجأة عن علاقة النوم على البطن بألم الظهر والعضلات