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نصائح غالية.. "الخثلان" يوضح أهمية وطريقة المداومة على الطاعات بعد رمضان (فيديو)

سعد الخثلان
الشيخ الخثلان
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كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، أهمية وطريقة المداومة على الطاعات بعد رمضان.اضافة اعلان

أهمية وطريقة المداومة على الطاعات بعد رمضان

وأوضح في مقطع فيديو على حسابه في منصة إكس، أن المطلوب من المسلم بعد رمضان الاستمرار على  الطاعات والعبادات.

فوائد المحافظة على العمل الصالح

وأضاف أن مواصلة العمل الصالح وما كان يقدمه العبد في رمضان أمر ضروري، وأن أحب العمل إلى الله تعالى أدومه وإن قل، موجهًا نصائح غالية للمدامة على الطاعات، وذلك على النحو التالي:
1 – المحافظة على الفرائض والواجبات.
2- عدم التفريط في النوافل وبشكل يومي.
وأكد أن المحافظة على الفرائض والنوافل، لها الكثير من الفوائد، أهمها أنها من محبة الله عز وجل للعبد، وأن القليل مع القليل يكون كثيرًا، وأنه لابد من المداومة على العمل الصالح وإن قل.


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