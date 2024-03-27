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الشافعي 60 ختمة.. "الخثلان" يوضح حال السلف مع القرآن في رمضان

سعد الخثلان
الشيخ الخثلان
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كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن حال السلف مع القرآن في رمضان.

حال السلف مع القرآن في رمضاناضافة اعلان

وأوضح على حسابه في منصة إكس، أنه كان للسلف عناية عظيمة بالقرآن في شهر رمضان، فكانوا إذا دخل شهر رمضان أقبلوا على القرآن العظيم.
وأضاف أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يختم القرآن كل يوم في رمضان.
وأشار إلى أن الإمام مالك كان إذا دخل شهر رمضان أوقف دروس العلم وأقبل على قراءة القرآن.

الشافعي كان له ستون ختمة في رمضان

وبين أن الإمام الشافعي كان له ستون ختمة في رمضان، ومعنى ذلك أنه يختم القرآن في اليوم والليلة مرتين.
وأكد أن هذا الأمر متيسر في حق الحافظ المتقن الماهر بالقرآن، حيث كان الأسود يختم القرآن كل ليلتين.
ونصح بأنه ينبغي أن نقتدي بهم وأن نحرص على الإكثار من تلاوة القرآن العظيم في هذا الشهر المبارك، فشهر رمضان هو شهر القرآن.


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