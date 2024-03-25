هل أجر الاستماع لتلاوة القرآن الكريم مثل أجر تلاوته؟ "الخثلان" يُجيب

أ أ

كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، أن أجر تلاوة القرآن ليس كأجر الاستماع له.





هل أجر الاستماع لتلاوة القرآن الكريم مثل أجر تلاوته؟



أجر تلاوة القرآن أعظم من سماعه



وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة إكس، أن أجر قراءة القرآن أعظم من أجر الاستماع إليه.وأشار في هذا السياق إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من قرأ حرفًا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها".وبين أن الاستماع للقرآن، فيه فضل وأجر، وأن الله عز وجل أخبر بأن الاستماع للقرآن يزيد من الإيمان بقول: "وإذا تُليت عليهم آياته زادتهم إيمانًا".ولفت إلى أن أجر وثواب المستمع أقل من أجر وثواب الذي يقرأ القرآن، ومما يدل على هذا أن غالب هدي النبي عليه الصلاة والسلام هو التلاوة.