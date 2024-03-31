الأحد، 21 رمضان 1445 ، 31 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

ما حكم نشر تعبير الرؤى عن ليلة القدر على وسائل التواصل؟ "الخثلان" يوضح

الخثلان - سعد الخثلان
الشيخ الخثلان
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ سعد الخثلان، عن حكم نشر تعبير الرؤى عن ليلة القدر على وسائل التواصل.اضافة اعلان

لا ينبغي تعبير رؤيا ليلة القدر ونشرها على العامة

وأوضح خلال مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة إكس، أنه من الأخطاء التي يقع فيها بعض معبري الرؤى، هو تثبيط الناس عن فعل الخير في مواسم معينة، خاصة تعبير أن ليلة كذا هي ليلة القدر ونشر ذلك أمام العامة.
وأضاف أن العامة إذا قيل لهم إن الليلة الفلانية كانت ليلة القدر، اجتهدوا في تلك الليلة وتركوا الاجتهاد باقي الليالي.
وتعجب الخثلان من تأكيد البعض في كل يوم أن ليلة القدر هي ليلة خمسة وعشرين من رمضان، وأنه على مدار سنوات يقوم عدد من المعبرين بتصريحات عبر السوشيال ميديا بأن الرؤى تواترت بأن ليلة 25 هي ليلة القدر.

ليلة القدر يمكن تحريها في الليالي الأخيرة

وشدد على أنه ينبغي عدم الجزم بهذا الأمر التقديري، وأن ليلة القدر يمكن تحريها في الليالي الأخيرة من رمضان، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من أراد أن يتحرى ليلة القدر فليتحرها في السبع البواقي".
وأكد أن ليلة يمكن رؤيتها في المنام، ولكن ينبغي أن يكون التعبير بصفة فردية ولا يتم نشر ذلك على العامة وفي وسائل الواصل الاجتماعي، مما يثبط الناس عن الطاعة والاجتهاد في العبادة.

اقرأ أيضا

يعتكف بالساعات فقط وليس بالليالي.. ما الحكم؟

"ليلة القدر".. ترند يتصدر "إكس" في أول ليلة وترية.. ماذا قالوا؟

فيديو.. منقذ "طفل الخرج" يكشف تفاصيل ما حدث: نظرت له بعين الأب

الشيخ الخثلان يوضح أفضل الأعمال في ليالي العشر الأواخر من رمضان (فيديو)

دعاء العشر الأواخر "مُستجاب".. ماذا قال الشيخ "الخثلان"؟

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

الفوزان 11:22 ص الأحد، 31 مارس 2024

أيهما أفضل: العشر الأواخر من رمضان أم عشر ذي الحجة؟ "الفوزان" يُجيب

الخثلان - سعد الخثلان 12:05 ص السبت، 16 مارس 2024

موعظة بليغة لـ"الخثلان" عن أفضل الأعمال في رمضان بعد الصيام (فيديو)

الخثلان - سعد الخثلان 10:30 ص الأربعاء، 13 مارس 2024

ما الذي يفطر وما لا يفطر في رمضان؟ "الخثلان" يُجيب

سعد الخثلان 10:58 ص الثلاثاء، 12 مارس 2024

"الخثلان" يوضح فضل ومنزلة وأجر عبادة الصيام