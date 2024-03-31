ما حكم نشر تعبير الرؤى عن ليلة القدر على وسائل التواصل؟ "الخثلان" يوضح

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كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ سعد الخثلان، عن حكم نشر تعبير الرؤى عن ليلة القدر على وسائل التواصل.





لا ينبغي تعبير رؤيا ليلة القدر ونشرها على العامة



ليلة القدر يمكن تحريها في الليالي الأخيرة



وأوضح خلال مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة إكس، أنه من الأخطاء التي يقع فيها بعض معبري الرؤى، هو تثبيط الناس عن فعل الخير في مواسم معينة، خاصة تعبير أن ليلة كذا هي ليلة القدر ونشر ذلك أمام العامة.وأضاف أن العامة إذا قيل لهم إن الليلة الفلانية كانت ليلة القدر، اجتهدوا في تلك الليلة وتركوا الاجتهاد باقي الليالي.وتعجب الخثلان من تأكيد البعض في كل يوم أن ليلة القدر هي ليلة خمسة وعشرين من رمضان، وأنه على مدار سنوات يقوم عدد من المعبرين بتصريحات عبر السوشيال ميديا بأن الرؤى تواترت بأن ليلة 25 هي ليلة القدر.وشدد على أنه ينبغي عدم الجزم بهذا الأمر التقديري، وأن ليلة القدر يمكن تحريها في الليالي الأخيرة من رمضان، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من أراد أن يتحرى ليلة القدر فليتحرها في السبع البواقي".وأكد أن ليلة يمكن رؤيتها في المنام، ولكن ينبغي أن يكون التعبير بصفة فردية ولا يتم نشر ذلك على العامة وفي وسائل الواصل الاجتماعي، مما يثبط الناس عن الطاعة والاجتهاد في العبادة.