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صحيفة تواصل الالكترونية

نجا بأعجوبة.. سقوط مفاجيء لشاب بين أقدام حصان

الواقعة
سقوط الشاب
أ أ
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أظهر  مقطع فيديو تم تداوله على وسائل الواصل الاجتماعي،  لحظة سقوط شاب من على ظهر الحصان أثناء الاحتفال باليوم الوطني الـ 93 .

سقوط شاب من فوق ظهر حصان:اضافة اعلان


ويظهر الفيديو عددا من الشباب فوق ظهور الخيل، وعند سقوط الشاب كاد أن يدهس تحت أقدام الخيل الذي قفز بقدميه الأماميتين وأسقط الشاب من على ظهره ليقع بين أرجله.

وفور سقوطه فزع الشباب المتواجدين لإنقاذ الشاب الذي سقط من على الحصان.

فيما أسرع الشاب  لينجو بنفسه من إصابة قوية، وخرج من بين أقدام الحصان، بعد أن زحف على الأرض.


المرسوم الملكي في 23 سبتمبر 1932

وتحتفل المملكة باليوم الوطني لتوحيد المملكة في 23 من سبتمبر من كل عام.

ويوافق اليوم المرسوم الملكي الذي أصدره الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود برقم 2716، وتاريخ 17 من جمادى الأولى عام 1351هـ، الذي قضى بتحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة.

وذلك ابتداءً من يوم الخميس 21 من جمادى الأولى 1351 هـ، الموافق يوم 23 من سبتمبر من عام 1932م.

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