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أجاب الشيخ سعد الخثلان أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية على سؤال بشأن شخص دخل مع الإمام وقد انتهى من قراءة الفاتحة فهل يجب عليه قراءتها؟



قراءة الفاتحة بعد انتهاء الإمام من قراءتها:

إعطاء الزكاة للخادمة:

وكان الشيخ الخثلان قد تلقى سؤالا خلال استضافته في برنامج الجواب الكافي عبر قناة المجد يقول فيه صاحبه :" من دخل مع الإمام وقد انتهى من قراءة الفاتحة فهل يجب عليه قراءتها؟".وأوضح الشيخ الخثلان أنه لا يجب على المأموم قراءة الفاتحة فيما جهر فيه الإمام، وإلى هذا ذهب أكثر الفقهاء.وأضاف أن هذا هو ما عليه المذاهب من الحنفية وغيرهم، لأان قراءة الإمام هي قراءة للمأموم.وفي سياق آخر أجاب أيضا الشيخ الخثلان على سؤال، بشأن حكم إعطاء الزكاة للخادمة في المنزل.وكان الشيخ الخثلان قد تلقى سؤالا في برنامج "يستفتونك" عبر قناة الرسالة يقول فيه صاحبه :" هل يجوز إعطاء الزكاة للخادمة؟".وأوضح الشيخ الخثلان أنه لا بأس بذلك طالما غلب على الظن أنها مستحقة، منبها إلى عدم الربط بين الزكاة والعمل، بحيث لا يكون إعطاؤه للزكاة لأجل تحسين العمل.كما حذر من عدم المنّة بالزكاة عليها في حالة أنها كانت مستحقة، وذلك في حالة تقصيرها في العمل.