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صحيفة تواصل الالكترونية

مشهد يبث الطمأنينة بالقلوب.. حشود المعتمرين تملأ ساحة المسجد الحرام

شؤون المسجد الحرام- المسجد الحرام - الجمعة
المسجد الحرام
أ أ
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نشرت فضائية "الإخبارية"، مقطع فيديو عبر حسابها في منصة "إكس" من داخل المسجد الحرام قبل صلاة الجمعة اليوم. 
ويوثق المقطع، مشاهد ازدحام المعتمرين من داخل وخارج المملكة في صحن الطواف خلال أداء المناسك.اضافة اعلان

الحجز للعمرة عبر تطبيق نسك

وتيسر وزارة الحج والعمرة، أداء العمرة من خلال إصدار التصاريح للراغبين عبر تطبيق نُسُك، لأداء مناسك العمرة، وزيارة الروضة الشريفة، وفق الطاقة الاستيعابية المعتمدة من الجهات المعنية.
ويهدف ذلك لضمان توفير أجواء روحانية وآمنة، مع تحقيق الضوابط التنظيمية بالتكامل مع تطبيق توكلنا، للتحقق من سلامة الحالة الصحية للمتقدم على التصريح.


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