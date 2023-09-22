مشهد يبث الطمأنينة بالقلوب.. حشود المعتمرين تملأ ساحة المسجد الحرام

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نشرت فضائية "الإخبارية"، مقطع فيديو عبر حسابها في منصة "إكس" من داخل المسجد الحرام قبل صلاة الجمعة اليوم.

ويوثق المقطع، مشاهد ازدحام المعتمرين من داخل وخارج المملكة في صحن الطواف خلال أداء المناسك. اضافة اعلان





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قبيل صلاة الجمعة.. مشاهد تظهر ازدحام معتمري الداخل والخارج في صحن الطواف خلال أداء المناسكpic.twitter.com/foZ0U39hV9 فيديو | كساكِ الله تشريفا وتعظيما..قبيل صلاة الجمعة.. مشاهد تظهر ازدحام معتمري الداخل والخارج في صحن الطواف خلال أداء المناسك #الإخبارية September 22, 2023

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