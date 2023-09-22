مشهد يبث الطمأنينة بالقلوب.. حشود المعتمرين تملأ ساحة المسجد الحرام

أ أ
نشرت فضائية "الإخبارية"، مقطع فيديو عبر حسابها في منصة "إكس" من داخل المسجد الحرام قبل صلاة الجمعة اليوم.
ويوثق المقطع، مشاهد ازدحام المعتمرين من داخل وخارج المملكة في صحن الطواف خلال أداء المناسك.
الحجز للعمرة عبر تطبيق نسكوتيسر وزارة الحج والعمرة، أداء العمرة من خلال إصدار التصاريح للراغبين عبر تطبيق نُسُك، لأداء مناسك العمرة، وزيارة الروضة الشريفة، وفق الطاقة الاستيعابية المعتمدة من الجهات المعنية.
ويهدف ذلك لضمان توفير أجواء روحانية وآمنة، مع تحقيق الضوابط التنظيمية بالتكامل مع تطبيق توكلنا، للتحقق من سلامة الحالة الصحية للمتقدم على التصريح.
فيديو | كساكِ الله تشريفا وتعظيما..— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 22, 2023
قبيل صلاة الجمعة.. مشاهد تظهر ازدحام معتمري الداخل والخارج في صحن الطواف خلال أداء المناسك#الإخبارية pic.twitter.com/foZ0U39hV9