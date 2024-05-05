ظاهرة حيرت العلماء .. السماء تمطر أسماكا في هذه الدولة

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حظيت مقاطع فيديو بتفاعل كبير على منصات التواصل الاجتماعي، حيث وثقت سقوط أسماك من السماء مدينة ياسوج غربي إيران.



السماء تسقط أسماكا في إيران:

مقهى يمتلأ بالأسماك:

أسماك في أرضية مقهى:

ويظهر مقطع الفيديو سقوط عشرات الأسماك على طريق يشهد حركة سير داخل المدينة.وبحسب ما نشرته وسائل إعلام، فإن هذه الظاهرة يطلق عليها مجازا اسم "المطر السمكي".كما تحدث هذه الظاهرة عندما تنتقل الأسماك من البحر إلى البر، بفعل الأعاصير غالبا، في مناطق يوجد فيها تباين كبير في الرطوبة ودرجة الحرارة.يذكر أن العلماء ليسوا متأكدين تماما من سبب حدوث تلك الظاهرة الآن أو في الماضي.بينما يعتقد العلماء أنها ناتجة عن العواصف أو تيارات الهواء القوية، التي يمكن أن تحمل المياه بما فيها من أسماك من المسطحات المائية الكبيرة، ونقلها إلى عدة كيلومترات قبل أن تسقط مجددا على الأرض.وفي وقت سابق وثق مقطع فيديو تم تداوله على منصة "إكس" مشهدا طريفا لكميات من الأسماك الملونة تسبح في مياه بأرضية مقهى.ويظهر مقطع الفيديو الذي تم تداوله الأسماك الملونة وهي تسبح في المياه وبين المقاعد المعدة للزبائن في المقهى.وبحسب ما تم تداوله، فإن المقهى يعتبر مكانا فريدا في مدينة خانوم التايلاندية، حيث يمكن للناس المشي عبر مياه تصل إلى الكعبين، مأهولة بالعشرات من أسماك "الكوي".وذكر حينها موقع "أوديتي سنترال"، أن المقهى انتشر كالنار في الهشيم لأول مرة على وسائل التواصل الاجتماعي الشهر الماضي، عندما تم تداول مقطع فيديو قصير لأرضيته التي تشبه حوض السمك.