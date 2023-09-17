منها خيمة رووفنيست فالكون.. 14قطعة أساسية من المعدات لرحلة برية

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القيام بالرحلات البرية والتخييم والانطلاق في الصحاري الواسعة، والتمتع بالمناظر الطبيعية الخلابة، أهداف محببة للكثير من العائلات السعودية خاصة في فصل الصيف. اضافة اعلان

لكن الذهاب إلى الرحلات البرية يحتاج بالتأكيد إلى الاستعداد بعض المعدات المناسبة أولاً.، وفقًا لموقع "عالم السيارات".





معدات خاصة للرحلات البرية



أفضل اختياراتنا من المعدات



خيمة رووفنيست فالكون على سطح المركبة



مجموعة تفريغ الهواء ARB E-Z



ضاغط هواء ARB CKMA12



نظام إضاءة-2 KC HiLiTES Gravity LED PRO6 Wide 40



ونش M8000 التحذيري



مجموعة ملحقات الونش متوسطة التحمل



طفاية حريق H3R



مقبس هاي ليفت اكس تريم



لوحة استعادة المركبات البرتقالية الآمنة Maxtrax MKII



أداة “جربر جير” الإلكترونية القابلة للطي



علبة غاز ميد ويست بخمسة جالون



هوسكفارنا فأس بمقبض خشبي مقاس 13 بوصة



ميدلاند MXT115 راديو ثنائي الاتجاه



منارة تحديد المواقع الشخصية McMurdo Fast Find 220



بغض النظر عن السيارة التي تقودها، حتى مركبات أدوات الحفر الضخمة ستتطلب معدات خاصة لمثل هذه الرحلات.فمن الأضواء العالية إلى الرافعات القوية إلى خيمة السقف المقاومة، تعد معدات الرحلات البرية أمرًا لا مفر منه قبل الانطلاق على أربع عجلات إلى الأماكن البرية.لا شك أن الرحلات البرية تتطلب قدرًا معينًا من روح الاطلاع، فلا يمكنك الركوب في شاحنتك أو سيارة الجيب الخاصة بك والتوجه إلى المجهول، هذا ليس صحيحًا.يمكنك اتباع هذا النهج، ولكن من المحتمل أن ينتهي بك الأمر في طلب مساعدة شخص في مركبة أكبر وأفضل وبمعدات أكثر بكثير منك.ولذلك عليك أن تجهز نفسك بمعدات مناسبة للمغامرات البرية، فإليك 14 قطعة من معدات الرحلات البرية الأساسية لتبدأ مغامرتك الرائعة القادمة بثقة.تعد رووفنيست فالكون (Roofnest Falcon) واحدة من الخيم المفضلة لدينا على السطح، إنها نموذج متطور ذو مظهر منخفض، ولكنها مريحة بشكل مدهش وتسهل عملية التخييم في السيارة.لا شك أنك ستحتاج إلى تفريغ الإطارات للحصول على أقصى قدر من الجر عندما تواجه صخورًا أو رمالًا في رحلاتك البرية.فتقوم مجموعة ARB بإزالة قلب الصمام من الإطار للقيام بذلك بشكل سريع.بمجرد تفريغ الإطارات من الهواء ستحتاج إلى إعادة نفخها مرة أخرى.فيمكنك تركيب هذا الضاغط خفيف الوزن والمدمج من ARB بسهولة تحت غطاء شاحنتك أو سيارتك الرياضية متعددة الاستخدامات.إذا كنت تمر من خلال بعض التضاريس في الليل، فلا شك أنك بحاجة إلى أكبر قدر ممكن من الرؤية.لقد كان كي سي هايليز المفضل للطرق الوعرة منذ فترة طويلة، فعلى الأرجح لن تكون عروض LED الخاصة بهم مخيبة للآمال.لقد كانت الروافع التحذيرية بمثابة الدعامة الأساسية للطرق الوعرة لعقود من الزمن، ويعد الطراز M8000 مناسبًا تمامًا لسيارة جيب رانجلر أو سيارة الطرق الوعرة ذات الحجم المماثل.لن يكون الونش الخاص بك مفيدًا جدًا إذا لم يكن لديك الملحقات المناسبة، فإن هذه المجموعة من وورن تحتوي على كل ما تحتاجه.على الرغم من أن حرائق المركبات نادرة، لكنها تحدث، ولذلك ستوفر لك طفاية H3R هذه الحماية سواء كانت النار من مصدر سائل أو كهربائي.يتميز هذا المقبس بأنه متين وموثوق ويمكن أن يكون رافعة مشروعة لجميع المهن، لمساعدة سيارتك على حل المشكلات.جميعنا يعلم بأنه يمكنك استخدام سجادات سيارتك الأرضية لتقيك من الثلج والجليد، ولكن المزيد من التضاريس المروعة على الطرقات قد تتطلب معدات خاصة.تتميز مجرفة النجاة من جربر ذات الحافة المسننة هذه بأنها خفيفة الوزن وصغيرة الحجم وقوية، وهي موجودة حين تحتاجها.يمكن لهذا الغاز المستقيم أن يحمل خمسة جالونات من الوقود لنطاق إضافي، ويلبي متطلبات CARB وEPA، وله صنبور مقاوم للتسرب أيضًا.لا شك أن الفأس أمر ضروري في البرية، سواء لإزالة عوائق الطريق أو إشعال النار.عندما تغادر معسكر قاعدتك سيكون التواصل أمر مهم، فيحتوي راديو ميدلاند ثنائي الاتجاه على نطاق يصل إلى 50 ميلًا، ويمكنه مسح قنوات الطقس NOAA لتنبيهك بشأن الطقس القاس.لا تتوفر خدمة الرسائل في McMurdo Fast Find في الطرز الأكثر تكلفة، ولكنها ستنبه فريق البحث والإنقاذ لموقعك خلال دقائق من التنشيط.