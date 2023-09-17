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منها خيمة رووفنيست فالكون.. 14قطعة أساسية من المعدات لرحلة برية

الرحلات البرية
الرحلات البرية
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القيام بالرحلات البرية والتخييم والانطلاق في الصحاري الواسعة، والتمتع بالمناظر الطبيعية الخلابة، أهداف محببة للكثير من العائلات السعودية خاصة في فصل الصيف.اضافة اعلان
لكن الذهاب إلى الرحلات البرية يحتاج بالتأكيد إلى الاستعداد بعض المعدات المناسبة أولاً.، وفقًا لموقع "عالم السيارات".

معدات خاصة للرحلات البرية

بغض النظر عن السيارة التي تقودها، حتى مركبات أدوات الحفر الضخمة ستتطلب معدات خاصة لمثل هذه الرحلات.
فمن الأضواء العالية إلى الرافعات القوية إلى خيمة السقف المقاومة، تعد معدات الرحلات البرية أمرًا لا مفر منه قبل الانطلاق على أربع عجلات إلى الأماكن البرية.

أفضل اختياراتنا من المعدات

لا شك أن الرحلات البرية تتطلب قدرًا معينًا من روح الاطلاع، فلا يمكنك الركوب في شاحنتك أو سيارة الجيب الخاصة بك والتوجه إلى المجهول، هذا ليس صحيحًا.
يمكنك اتباع هذا النهج، ولكن من المحتمل أن ينتهي بك الأمر في طلب مساعدة شخص في مركبة أكبر وأفضل وبمعدات أكثر بكثير منك.
ولذلك عليك أن تجهز نفسك بمعدات مناسبة للمغامرات البرية، فإليك 14 قطعة من معدات الرحلات البرية الأساسية لتبدأ مغامرتك الرائعة القادمة بثقة.

خيمة رووفنيست فالكون على سطح المركبة

تعد رووفنيست فالكون (Roofnest Falcon) واحدة من الخيم المفضلة لدينا على السطح، إنها نموذج متطور ذو مظهر منخفض، ولكنها مريحة بشكل مدهش وتسهل عملية التخييم في السيارة.

مجموعة تفريغ الهواء ARB E-Z

لا شك أنك ستحتاج إلى تفريغ الإطارات للحصول على أقصى قدر من الجر عندما تواجه صخورًا أو رمالًا في رحلاتك البرية.
فتقوم مجموعة ARB بإزالة قلب الصمام من الإطار للقيام بذلك بشكل سريع.

ضاغط هواء ARB CKMA12

بمجرد تفريغ الإطارات من الهواء ستحتاج إلى إعادة نفخها مرة أخرى.
فيمكنك تركيب هذا الضاغط خفيف الوزن والمدمج من ARB بسهولة تحت غطاء شاحنتك أو سيارتك الرياضية متعددة الاستخدامات.

نظام إضاءة-2 KC HiLiTES Gravity LED PRO6 Wide 40

إذا كنت تمر من خلال بعض التضاريس في الليل، فلا شك أنك بحاجة إلى أكبر قدر ممكن من الرؤية.
لقد كان كي سي هايليز المفضل للطرق الوعرة منذ فترة طويلة، فعلى الأرجح لن تكون عروض LED الخاصة بهم مخيبة للآمال.

ونش M8000 التحذيري

لقد كانت الروافع التحذيرية بمثابة الدعامة الأساسية للطرق الوعرة لعقود من الزمن، ويعد الطراز M8000 مناسبًا تمامًا لسيارة جيب رانجلر أو سيارة الطرق الوعرة ذات الحجم المماثل.

مجموعة ملحقات الونش متوسطة التحمل

لن يكون الونش الخاص بك مفيدًا جدًا إذا لم يكن لديك الملحقات المناسبة، فإن هذه المجموعة من وورن تحتوي على كل ما تحتاجه.

طفاية حريق H3R

على الرغم من أن حرائق المركبات نادرة، لكنها تحدث، ولذلك ستوفر لك طفاية H3R هذه الحماية سواء كانت النار من مصدر سائل أو كهربائي.

مقبس هاي ليفت اكس تريم

يتميز هذا المقبس بأنه متين وموثوق ويمكن أن يكون رافعة مشروعة لجميع المهن، لمساعدة سيارتك على حل المشكلات.

لوحة استعادة المركبات البرتقالية الآمنة Maxtrax MKII

جميعنا يعلم بأنه يمكنك استخدام سجادات سيارتك الأرضية لتقيك من الثلج والجليد، ولكن المزيد من التضاريس المروعة على الطرقات قد تتطلب معدات خاصة.

أداة “جربر جير” الإلكترونية القابلة للطي

تتميز مجرفة النجاة من جربر ذات الحافة المسننة هذه بأنها خفيفة الوزن وصغيرة الحجم وقوية، وهي موجودة حين تحتاجها.

علبة غاز ميد ويست بخمسة جالون

يمكن لهذا الغاز المستقيم أن يحمل خمسة جالونات من الوقود لنطاق إضافي، ويلبي متطلبات CARB وEPA، وله صنبور مقاوم للتسرب أيضًا.

هوسكفارنا فأس بمقبض خشبي مقاس 13 بوصة

لا شك أن الفأس أمر ضروري في البرية، سواء لإزالة عوائق الطريق أو إشعال النار.

ميدلاند MXT115 راديو ثنائي الاتجاه

عندما تغادر معسكر قاعدتك سيكون التواصل أمر مهم، فيحتوي راديو ميدلاند ثنائي الاتجاه على نطاق يصل إلى 50 ميلًا، ويمكنه مسح قنوات الطقس NOAA لتنبيهك بشأن الطقس القاس.

منارة تحديد المواقع الشخصية McMurdo Fast Find 220

لا تتوفر خدمة الرسائل في McMurdo Fast Find في الطرز الأكثر تكلفة، ولكنها ستنبه فريق البحث والإنقاذ لموقعك خلال دقائق من التنشيط.

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