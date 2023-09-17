منها خيمة رووفنيست فالكون.. 14قطعة أساسية من المعدات لرحلة برية

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القيام بالرحلات البرية والتخييم والانطلاق في الصحاري
الواسعة، والتمتع بالمناظر الطبيعية الخلابة، أهداف محببة للكثير من العائلات
السعودية خاصة في فصل الصيف.
لكن الذهاب إلى الرحلات البرية يحتاج بالتأكيد إلى الاستعداد بعض المعدات المناسبة أولاً.، وفقًا لموقع "عالم السيارات".
معدات خاصة للرحلات البريةبغض النظر عن السيارة التي تقودها، حتى مركبات أدوات
الحفر الضخمة ستتطلب معدات خاصة لمثل هذه الرحلات.
فمن الأضواء العالية إلى الرافعات القوية إلى خيمة السقف المقاومة، تعد معدات الرحلات البرية أمرًا لا مفر منه قبل الانطلاق على أربع عجلات إلى الأماكن البرية.
أفضل اختياراتنا من المعداتلا شك أن الرحلات البرية تتطلب قدرًا معينًا من روح
الاطلاع، فلا يمكنك الركوب في شاحنتك أو سيارة الجيب الخاصة بك والتوجه إلى
المجهول، هذا ليس صحيحًا.
يمكنك اتباع هذا النهج، ولكن من المحتمل أن ينتهي بك الأمر في طلب مساعدة شخص في مركبة أكبر وأفضل وبمعدات أكثر بكثير منك.
ولذلك عليك أن تجهز نفسك بمعدات مناسبة للمغامرات البرية، فإليك 14 قطعة من معدات الرحلات البرية الأساسية لتبدأ مغامرتك الرائعة القادمة بثقة.
خيمة رووفنيست فالكون على سطح المركبةتعد رووفنيست فالكون (Roofnest Falcon) واحدة من الخيم المفضلة لدينا على
السطح، إنها نموذج متطور ذو مظهر منخفض، ولكنها مريحة بشكل مدهش وتسهل عملية
التخييم في السيارة.
مجموعة تفريغ الهواء ARB E-Zلا شك أنك ستحتاج إلى تفريغ الإطارات للحصول على أقصى
قدر من الجر عندما تواجه صخورًا أو رمالًا في رحلاتك البرية.
فتقوم مجموعة ARB بإزالة قلب الصمام من الإطار للقيام بذلك بشكل سريع.
ضاغط هواء ARB CKMA12بمجرد تفريغ الإطارات من الهواء ستحتاج إلى إعادة
نفخها مرة أخرى.
فيمكنك تركيب هذا الضاغط خفيف الوزن والمدمج من ARB بسهولة تحت غطاء شاحنتك أو سيارتك الرياضية متعددة الاستخدامات.
نظام إضاءة-2 KC HiLiTES Gravity LED PRO6 Wide 40إذا كنت تمر من خلال بعض التضاريس في الليل، فلا شك
أنك بحاجة إلى أكبر قدر ممكن من الرؤية.
لقد كان كي سي هايليز المفضل للطرق الوعرة منذ فترة طويلة، فعلى الأرجح لن تكون عروض LED الخاصة بهم مخيبة للآمال.