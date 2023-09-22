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بعد أن عاش فيها أكثر من 13 عامًا.. تونسي يكتب شعرًا في المملكة (فيديو)

اليوم الوطني
اليوم الوطني السعودي
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تعد المملكة الحضن الدافئ لمن يعيش فيها، ومن يعيش فيها لا يشعر بالغربة عن بلاده. 
ومن بين هؤلاء الذين يعبرون عن حبهم للمملكة، الباحث الدكتور كريم – تونسي الجنسية – الذي يعبر عن ذلك بقوله: "أشعر أنني من أبناء البلد، اللي يمسني يمسها واللي يمسها يمسني".اضافة اعلان

يعيش في المملكة منذ 13 عامًا

وأشار في تقرير لفضائية "الإخبارية" إلى أنه يعيش في المملكة منذ 13 عامًا، وفي كل عام يحتفل بالعيد الوطني السعودي.
وتابع: "يوم بيوم مناسبة بمناسبة، سنين شهدت فيها المملكة تغيرات 180 درجة، أعتقد أن لو كان هناك شخص موجود في المملكة قبل 10 سنوات وأتى لها الآن، أكيد لن يعرفها".
وأردف: "في المناسبات الوطنية، أعتقد أنه حتى أولادي حفظوا النشيد الوطني قبل النشيد الوطني التونسي".

أبيات شعر حبًا في المملكة

وكتب الدكتور كريم بعض أبيات الشعر حبًا وانتماءً للمملكة، ويقول فيها:
وبحاتي ازينت بانتمائي للسعودية منارة علم وعمل وعابدين 
اللي يمسني يمسها واللي يمسها يمسني 
دام عزها ومجدها وشوكتها القوية 
لو خيروني بين اثنين: تونس الزيتونة والنخلة السعودية
أقول هذه عين وهذه عين
أفدي ترابهم بالدماء الذكية
الحمد لله ثم الشكر لكم أجمعين 
وتحية حب معطرة للراعي والرعية 
والسلام على من تكلم بالحق المبين نبينا محمد معلم البشرية


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