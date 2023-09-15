خطيب المسجد الحرام: رحمة الله سبحانه شاملة عباده (فيديو)

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قال خطيب وإمام المسجد الحرام، الشيخ بندر بليلة، إن رحمة الله سبحانه شاملة عامة، عمت الكون ومن فيه.

واستشهد في خطبة الجمعة اليوم، بقوله تعالى: "ورحمتي وسعت كل شيء"، وقال سبحانه عن دعاء الملائكة للمؤمنين: "ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمًا". اضافة اعلان





آثار رحمة الله



وأشار إلى أن "آثار رحمته واضحة للعيان ظاهرة للآنام، وبرحمته خلق الإنسان في أحسن تقويم، وسوى جسمة، وأحيا روحه، وأمده بالعقل وغذاه بالنعم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان".وتابع: "وبرحمته خلق الشمس والقمر، وجعل الليل والنهار، وبسط الأرض وجعلها مهادًا وفراشًا وقرارًا، وكفاءً للإحياء والأموت".قال تعالى: "تبارك الذي جعل في السماء بروجًا وحعل فيها سراجًا وقمرًا منيرًا* وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورًا".