الجمعة، 30 صفر 1445 ، 15 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

آخر الأخبار

لطلاب الجامعات.. 5 نصائح أساسية لتهيئة نفسك لسوق العمل؟ ا

المملكة تشارك في مؤتمر عالمي عن مكافحة الفساد في فيينا ا

في هذه الدولة.. مكافأة للأزواج إذا كان عمر العروس أقل من 25 عامًا ا

خطيب المسجد الحرام: رحمة الله سبحانه شاملة عباده (فيديو)

شؤون المسجد الحرام- المسجد الحرام - الجمعة
المسجد الحرام
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook


قال خطيب وإمام المسجد الحرام، الشيخ بندر بليلة، إن رحمة الله سبحانه شاملة عامة، عمت الكون ومن فيه.
واستشهد في خطبة الجمعة اليوم، بقوله تعالى: "ورحمتي وسعت كل شيء"، وقال سبحانه عن دعاء الملائكة للمؤمنين: "ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمًا".اضافة اعلان

آثار رحمة الله

وأشار إلى أن "آثار رحمته واضحة للعيان ظاهرة للآنام، وبرحمته خلق الإنسان في أحسن تقويم، وسوى جسمة، وأحيا روحه، وأمده بالعقل وغذاه بالنعم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان". 
وتابع: "وبرحمته خلق الشمس والقمر، وجعل الليل والنهار، وبسط الأرض وجعلها مهادًا وفراشًا وقرارًا، وكفاءً للإحياء والأموت".
قال تعالى: "تبارك الذي جعل في السماء بروجًا وحعل فيها سراجًا وقمرًا منيرًا* وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورًا".



اقرأ أيضا

بندر بليلة
1:45 م الجمعة، 15 سبتمبر 2023

خطيب المسجد الحرام: هؤلاء هم أسعد الناس (فيديو)

مسجد الصحابة
11:13 م الخميس، 14 سبتمبر 2023

بقي صامدا في وجه الفيضانات.. مسجد الصحابة بدرنة يصدح بالأذان (فيديو مؤثر)

موقع السرقة
10:56 م الخميس، 14 سبتمبر 2023

بطول 30 مترا.. عصابة مخدرات بدولة أوروبية تحفر نفقا أسفل محكمة لسرقة الأدلة

تمساح
6:57 م الخميس، 14 سبتمبر 2023

كارثة بهذه الدولة.. هروب 70 تمساحا بسبب الأمطار الغزيرة

اقرأ أيضا

رغم تدمير الزلزال لمنازلهم.. أطفال مغاربة لم يتخلوا عن حصتهم لحفظ القرآن

العلماء يكشفون لغز الأضواء الغامضة التي ظهرت قبل زلزال المغرب

في صباح يوم جديد.. "روشتة" التغلب على مشكلة التردد والتسويف والتأجيل

مفاجأة.. في هذه الحالة يتم محاسبة المدرسة وسجن المسؤول عن غياب الطالب!

بعد هروبه من سجن أمريكي بطريقة مذهلة.. لحظة القبض على سجين برازيلي

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

أطفال في العمرة 6:00 م الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

عند اصطحاب الأطفال للعمرة.. احذر أن تنسى "السوار التعريفي"

تساقط الشعر 12:27 ص الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023

تحميك من تساقط الشعر واضطرابات الذاكرة .. 8 أطعمة تنشط الغدة الدرقية

صلاة الجمعة في المسجد الحرام 2 4:00 م الجمعة، 08 سبتمبر 2023

خطيبا المسجدين الحرام والنبوي: حاجة الإنسان إلى الدين والصلة والمودة في العلاقات

شؤون المسجد الحرام- المسجد الحرام - الجمعة 2:54 م الجمعة، 01 سبتمبر 2023

خطبتا الجمعة من المسجدين الحرام والنبوي: الأعمال التي تثقل الميزان وبشارات الرؤيا الصالحة

اقرأ أيضا

ماء
12:53 ص الخميس، 14 سبتمبر 2023

قرار مفاجيء بدولة خليجية.. إلزام المقاهي والمطاعم بتقديم الماء المفلتر مجانا

زلزال المغرب لحظات أولى
12:23 ص الخميس، 14 سبتمبر 2023

"خذوا حذركم".. خطوات سريعة عندما يحدث زلزال

زلزال المغرب 15
11:45 م الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

حفل زفاف كان سببا في إنقاذ قرية كاملة من موت محقق بزلزال المغرب

مرض النوم
10:36 م الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

انتشر في 24 دولة.. 4 علامات تكشف الإصابة بمرض مميت

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

درجات الحرارة
1:46 م الجمعة، 15 سبتمبر 2023

اليوم.. انتهاء تطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس

جاسم عجاقة
12:18 م الجمعة، 15 سبتمبر 2023

كيف نجح اقتصاد المملكة في تنفيذ إصلاحات "رؤية 2030"؟

منتزه السلام الرياض
12:13 م الجمعة، 15 سبتمبر 2023

لقضاء يوم مختلف رفقة عائلتك.. منتزه السلام من أفضل أماكن التنزه بالرياض

سدايا
11:50 ص الجمعة، 15 سبتمبر 2023

لحماية البيانات الشخصية.. "سدايا": تطلق حملة "اسأل قبل"

آلام الكتف والرقبة
11:16 ص الجمعة، 15 سبتمبر 2023

آلام الكتف والرقبة.. الأعراض والأسباب والعلاج

إعصار دانيال في ليبيا 8
10:01 ص الجمعة، 15 سبتمبر 2023

فاجعة درنة.. 11300 قتيل و20 ألف مفقود (تقرير)