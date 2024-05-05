"الفوزان" يكشف عن أهم الأعمال التي يجوز إهداء أجرها للميّت (فيديو)

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كشف
الشيخ صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية
والإفتاء، عن أهم الأعمال التي يجوز إهداء أجرها للميّت.
ما
يلحق الميت من الأعمالوأوضح
في مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة إكس، أن الراجح في إهداء ثواب الصلاة
والصيام والصدقة للميت هو ما ورد به الدليل.
وبين أن الأشياء التي ينتفع بها الميت بعد وفاته ممن خلفه، هي الصدقة على الفقراء والمساكين، والدعاء للميت بالرحمة والغفران.
إذا
مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثوأشار
إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث،
صدقة جارية، أو علم يُنتفع به، أو ولد صالح يدعو له"، مؤكدًا أن هذه الأمور هي
التي تلحق الميت بمشيئة الله.
الإجابات المختصرة🔺— الشيخ صالح الفوزان (@salihalfawzan) May 2, 2024
الحلقة 824
ما هي الأعمال التي يجوز إهداء أجرها للميّت؟
العلامة الشيخ صالح الفوزان#الإجابات_المختصرةhttps://t.co/p2StqXHE9P pic.twitter.com/u9XyW5OZK3