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"الفوزان" يكشف عن أهم الأعمال التي يجوز إهداء أجرها للميّت (فيديو)

الفوزان
الشيخ الفوزان
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كشف الشيخ صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، عن أهم الأعمال التي يجوز إهداء أجرها للميّت.اضافة اعلان

ما يلحق الميت من الأعمال

وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة إكس، أن الراجح في إهداء ثواب الصلاة والصيام والصدقة للميت هو ما ورد به الدليل.
وبين أن الأشياء التي ينتفع بها الميت بعد وفاته ممن خلفه، هي الصدقة على الفقراء والمساكين، والدعاء للميت بالرحمة والغفران.

إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث

وأشار إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية، أو علم يُنتفع به، أو ولد صالح يدعو له"، مؤكدًا أن هذه الأمور هي التي تلحق الميت بمشيئة الله.

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