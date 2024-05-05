"الفوزان" يكشف عن أهم الأعمال التي يجوز إهداء أجرها للميّت (فيديو)

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كشف الشيخ صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، عن أهم الأعمال التي يجوز إهداء أجرها للميّت.





ما يلحق الميت من الأعمال



إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث





الحلقة 824



ما هي الأعمال التي يجوز إهداء أجرها للميّت؟



العلامة الشيخ صالح الفوزانpic.twitter.com/u9XyW5OZK3 https://t.co/p2StqXHE9P الإجابات المختصرة🔺الحلقة 824ما هي الأعمال التي يجوز إهداء أجرها للميّت؟العلامة الشيخ صالح الفوزان #الإجابات_المختصرة May 2, 2024

وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة إكس، أن الراجح في إهداء ثواب الصلاة والصيام والصدقة للميت هو ما ورد به الدليل.وبين أن الأشياء التي ينتفع بها الميت بعد وفاته ممن خلفه، هي الصدقة على الفقراء والمساكين، والدعاء للميت بالرحمة والغفران.وأشار إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية، أو علم يُنتفع به، أو ولد صالح يدعو له"، مؤكدًا أن هذه الأمور هي التي تلحق الميت بمشيئة الله.