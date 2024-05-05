الأحد، 26 شوال 1445 ، 05 مايو 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

مفاجأة.. راكب في مطار أمريكي يخفي ثعبانين في سرواله

راكب يخفي ثعبانين في سرواله
راكب يخفي ثعبانين في سرواله
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

عثر أفراد أمن المطار في ميامي على مفاجأة مذهلة الأسبوع الماضي، وهي عبارة عن حقيبة صغيرة بها ثعبانان مخبأة في سروال أحد الركاب.اضافة اعلان
ووفقًا لمنشور على منصة "إكس" صادر عن إدارة أمن النقل، عثر أفراد الأمن في مطار ميامي الدولي على حقيبة صغيرة بها ثعبانان مخبأة في سروال أحد الركاب في 26 من إبريل الماضي عند نقطة تفتيش.
وتضمن المنشور صورة لثعبانين صغيرين تم العثور عليهما فيما يبدو أنها حقيبة نظارات شمسية.
وقالت إدارة أمن المواصلات إن الثعبانين تم تسليمهما إلى لجنة الحفاظ على الأسماك والحياة البرية في فلوريدا.

اقرأ أيضا

طفلة تشكو لأسرتها من "وحش" في غرقة نومها.. والنهاية مرعبة!

خطيب المسجد النبوي: على المسلم تعظيم هذه الأيام وحُرمتَها

خطيب المسجد الحرام: اللهم انصر المستضعفين في فلسطين وأنزل عذابك على من عاداهم (فيديو)

خطيب المسجد الحرام يحذر من التعلّق بحب الدنيا: الإنسان عبد لما يهوى (فيديو)

يفرد الجمعة بالصوم في صيام الست من شوال لأنها يوم إجازته.. هل يصح ذلك؟

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook