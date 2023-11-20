مشهد مروع.. لن تتوقع ما فعله قائد مركبة أمام مدرسة كويتية

محاولة دهس طالب بالكويت: اضافة اعلان



نجاة شاب من دهس سيارة:



أظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة "المجلس" الكويتية، سائق مركبة يتعمد صدم شاب أمام إحدى المدارس في البلاد.وعلقت الصحيفة على مقطع الفيديو بالقزل : "محاولة دهس وشروع بالقتل بالقرب من إحدى المدارس".ويظهر الفيديو تجمع عدد من الطلاب قبل الطابور الصباحي على ما يبدو وأثناء ذلك جاءت السيارة وصدمت أحدهم بشكل متعمد فسقط على الأرض وكادت أن تمر فوق جسده.وعلق بعض المتابعين‏ على الواقعة بأن الحادث وقع في منطقة الزهراء، عند ثانوية صلاح الدين، والهوشة كان لها بدايات وطالت حتى وصلت لحالة الدهس فيما بينهم.وفي وقت سابق وثق مقطع فيديو مشهدا نادر الحدوث في تركيا، والذي أظهر دهس سيارة لشاب وهو نائم على أريكته وهو أمام منزله أو محله التجاري على ما يبدو.وبحسب ما تم تداوله، سجلت كاميرات المراقبة في مدينة أضنة التركية لحظة نجاة شاب من موت محقق، بعد اصطدام سيارة بأريكة كان الشاب مستلقياً عليها.ويظهر الفيديو السيارة وهي تسير مسرعة وبقوة، حيث قطعت الشارع بطريق مفاجيء لتصطدم بأريكة الشاب، حيث قام فزعا من هول الصدمة، بعد أن كتب الله له النجاة من موت محقق.