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مشهد يفوق الوصف.. فيديو متداول لحادث غريب بالرياض

حادث
الحادث
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تداول نشطاء على منصة "إكس" مقطع فيديو لحادث غريب بأحد الشوارع في العاصمة الرياض.

حادث غريب بالرياض:


وبحسب ما تم تداوله فقد وثق مقطع فيديو التقطه أحد المواطنين، حادثا غريبا بشارع المروج في الرياض.اضافة اعلان

ويظهر الفيديو الذي تم تداوله سيارة رمادية اللون صاعدة فوق أخرى بيضاء متوقفة أمام محل تجاري.

وأظهر الفيديو السيارة وهي تغطي واجهة المحل بالكامل بشكل غريب، والتي منعت دخول أو خروج أحد بشكل كامل بسبب غرابة وقوفها بسبب الحادث.

نجاة قائد سارة من موت محقق:


وفي وقت سابق تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق مشهدا مروعا، لاصطدام سيارة، ونجاة قائدها من موت محقق.


وبحسب الفيديو الذي تم تداوله على منصة "إكس"، فقد وثق مقطع الفيديو "سطحة" تخترق سيارة خلفها بعد اصطدام قائد المركبة بها.

ويظهر تعرض السيارة نفسها لاصطدام من قبل سيارة أخرى خلفها حيث أظهر الفيديو تضرر المركبة من الخلف.

كما تظهر السطحة تشطر الزجاج الأمامي للمركبة عن الكبوت حيث نجا قائد المركبة من الموت وانفصال رأسه.
حرق سيارة أخرى:

وأظهر مقطع فيديو آخر وثقه شخص على منصة "إكس"،  لحظة اشتعال النيران في  سيارته أثناء احتراقها أمام عينيه.


وبحسب ما تم تداوله فقد أقدم الشخص على توثيق حرق سيارته، بعدما علقت وسط الرمال في منطقة صحراوية.

ويظهر الفيديو المتداول ، نشوب حريق داخل سيارة متوقفة في منطقة صحراوية.

كما أظهر أيضا اندلاع النيران في مقدمة السيارة، حيث  قام صاحبها بتصوير السيارة أثناء احتراقها، واستعرض مقاعدها من الداخل قبل أن تلتهمها النيران على جميع أجزائها.

نجاة سائق من السقوط في حفرة:


أيضا وثق مقطع فيديو تم تداوله على منصة "إكس"، مشهدا مرعبا يحبس الأنفاس لنجاة قائد مركبة أوشك على السقوط بسيارته في حفرة عميقة .

وكان أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقاً ، عبدالله المسند، قد نشر على  حسابه على منصة إكس مقطع فيديو وثق نجاة قائد سيارة من السقوط داخل حفرة عميقة.

ويظهر الفيديو الذي تداوله المسند  السيارة متوقفة بشكل مائل على حافة حفرة وكادت تسقط داخلها، فيما تدخل شخص لمساعدة قائد السيارة باستخدام شيول وتم سحب السيارة بعيدا عن الحفرة .

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