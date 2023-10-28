جمل يقتل عسكريًا أمريكيا بدولة خليجية

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تسبب جمل في مقتل عسكري أمريكي بدولة الكويت، حيث أسفر حادث اصطدام مركبة بـ جمل فجر الجمعة على طريق السالمي إلى وفاة قائد المركبة وهو عسكري أمريكي.

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قوة الإطفاء



إنقاذ ناقة:



إنقاذ ناقة وصغيرها:



قائد المركبة:



وأفادت إدارة العلاقات العامة في قوة الإطفاء العام- حسب صحيفة الراى- أن "فرقة إطفاء مركز الجهراء الحرفي تعاملت فجر الجمعة مع حادث اطدام على طريق السالمي، وعند وصول الفرقة تبين أن الحادث وقع جراء اصدام مركبة رباعية الدفع بجمل عابر للطريق دون راعٍ، حيث أسفر الحادث عن وفاة قائد المركبة، وتم تسليم الجثة للجهات المختصة".وقبل ذلك، أظهر مقطع فيديو تم تداوله على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، لحظة إنقاذ ناقة بعدما علقت وسط بقعة نفط بجانب خزانات رحية.ويظهر الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، الناقة عالقة وسط النفط ولا تستطيع الخروج ، حيث تدخل صاحب الناقة لإنقاذها.أيضا ظهرت الناقة عاجزة تماما عن التحرك وسط البقعة، والرمال المحيطة بها.وبحسب ما تداوله نشطاء، فقد تم رفع الناقة إلى الأعلى بواسطة رافعة حتى وقفت على قدميها وتم سحبها خارج البقعة وهي تقوم بالرغاء أثناء عملية السحب.وفي وقت سابق وثق مقطع فيديو حيلة ذكية لجأ إليها قائد مركبة لإنقاذ ناقة وصغيرها عندما وجدهما على طريق سريع تسير عليه المركبات.ونزل قائد المركبة سريعا وأمسك بالصغير وحمله بعيدا في الوقت الذي أسرعت فيه الأم لحماية الصغير.وبتلك الطريقة تمكن الرجل من إنقاذ الناقة وصغيرها بالفعل وأبعدهما بعيدا عن الطريق.