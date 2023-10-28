السبت، 13 ربيع الثاني 1445 ، 28 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

جمل يقتل عسكريًا أمريكيا بدولة خليجية

جمل
جمل
أ أ
تسبب جمل في مقتل عسكري أمريكي بدولة الكويت، حيث أسفر حادث اصطدام مركبة بـ جمل فجر الجمعة على طريق السالمي إلى وفاة قائد المركبة وهو عسكري أمريكي.
اضافة اعلان

قوة الإطفاء

وأفادت إدارة العلاقات العامة في قوة الإطفاء العام- حسب صحيفة الراى-  أن "فرقة إطفاء مركز الجهراء الحرفي تعاملت فجر الجمعة مع حادث اطدام على طريق السالمي، وعند وصول الفرقة تبين أن الحادث وقع جراء اصدام مركبة رباعية الدفع بجمل عابر للطريق دون راعٍ، حيث أسفر الحادث عن وفاة قائد المركبة، وتم تسليم الجثة للجهات المختصة".
وقبل ذلك، أظهر مقطع فيديو تم تداوله على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"،  لحظة إنقاذ ناقة بعدما علقت وسط بقعة نفط بجانب خزانات رحية.

إنقاذ ناقة:


ويظهر الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، الناقة عالقة وسط النفط ولا تستطيع الخروج ، حيث  تدخل صاحب الناقة لإنقاذها.

أيضا ظهرت الناقة عاجزة تماما عن التحرك وسط البقعة، والرمال المحيطة بها.

 وبحسب ما تداوله نشطاء، فقد تم رفع الناقة إلى الأعلى بواسطة رافعة حتى وقفت على قدميها وتم سحبها خارج البقعة وهي تقوم بالرغاء أثناء عملية السحب.


إنقاذ ناقة وصغيرها:


وفي وقت سابق وثق مقطع فيديو حيلة ذكية لجأ إليها قائد مركبة لإنقاذ ناقة وصغيرها عندما وجدهما على طريق سريع تسير عليه المركبات.

قائد المركبة:


ونزل قائد المركبة سريعا وأمسك بالصغير وحمله بعيدا في الوقت الذي أسرعت فيه الأم لحماية الصغير.

وبتلك الطريقة تمكن الرجل من إنقاذ الناقة وصغيرها بالفعل وأبعدهما بعيدا عن الطريق.

اقرأ أيضا

خسوف القمر
12:55 م السبت، 28 أكتوبر 2023

أداء صلاة الخسوف اليوم بالحرم المكي.. فهل تجوز صلاتها بالبيت؟

الدكتور سعد الخثلان
1:20 ص السبت، 28 أكتوبر 2023

"الخثلان" يكشف عن سُنن نبوية تُتبع عند نزول المطر

الكعبة - أمطار
11:05 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

لـ 3 ساعات متواصلة.. أمطار الخير تهطل على المسجد الحرام

النجاح
8:37 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

إذا كنت عايز تنجح وتحقق أحلامك..ابتعد عن هذه الـ 10

اقرأ أيضا

وسط دعوات المعتمرين.. أمطار الخير تهطل على المسجد الحرام (صور)

زلزال بقوة 6.6 درجة يضرب إقليم كامتشاتكا الروسي والعالم الهولندي يحذر

خطيب المسجد الحرام: الصبر على البلاء والابتلاء فيه الرضا والخير والبركة (فيديو)

خطيب المسجد الحرام: اللهم احفظ المسجد الأقصى وانصر إخواننا في فلسطين (فيديو)

كشف اللغز الغامض لنفوق 350 فيلاً مرة واحدة

كلمات البحث

أخبار ذات صلة

نخلة 10:41 م الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

18 عاماً من التجارب.. مواصفات مذهلة لصنف جديد من النخيل بدولة خليجية

سيارات 5:37 م الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023

في لمح البصر.. لص محترف يسرق سيارة في وضع التشغيل

Capture 5:34 م الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023

فيديو ظريف لمربي دواجن يتحدث إليها وتتجاوب معه

حيوان 9:24 م الإثنين، 16 أكتوبر 2023

كاميرا خفية ترصد "الوشق العربي" على جبال دولة خليجية

اقرأ أيضا

الزعفران
10:28 ص الجمعة، 27 أكتوبر 2023

الكيلو منه بـ 20 ألف دولار.. استثمر في هذا النوع من التوابل

فيديو
10:07 م الخميس، 26 أكتوبر 2023

أمة نبيها "الصادق الأمين".. فيديو يوثق مشاهد نادرة قضت على السرقة في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب

ا
6:06 م الخميس، 26 أكتوبر 2023

"يبعث المرء على ما مات عليه".. فلسطيني قصف وهو يرفع الأذان فردده في الغيبوبة قبل استشهاده

نصق قرن من العقوبات
12:50 م الخميس، 26 أكتوبر 2023

نصف قرن خلف القضبان.. السجن 14 عامًا لمجرم هرب من سجن بمروحية

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

علم المملكة
4:18 م السبت، 28 أكتوبر 2023

المملكة تدين وتشجب العمليات البرية لجيش الاحتلال في غزة

شرطة - الامن العام - الداخلية - القبض
4:11 م السبت، 28 أكتوبر 2023

عاجل.. قوات الأمن تداهم منزلًا شعبيًا في مكة فكانت الصدمة

البصل
9:35 ص السبت، 28 أكتوبر 2023

إقبال كبير.. توفر البصل بغزارة في أسواق المملكة خاصة "العزيزية"

الهيئة العامة للعقار
2:35 م السبت، 28 أكتوبر 2023

7 أحياء في الرياض تستعد غدًا لبدء تسجيل عقاراتها في "السجل العقاري"

الرادارات
2:04 م السبت، 28 أكتوبر 2023

عاجل.. صور الرادارات تحذر من سيول خلال ساعات على 8 مناطق

التمور
2:02 م السبت، 28 أكتوبر 2023

"المجدول والصقعي" يتصدران مهرجان خضري سدير الأول للتمور