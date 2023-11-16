"الله يعوضنا خير".. انقلاب " جيب ربع " أثناء التطعيس بالقصيم

انقلاب جيب:

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تحذير المرور:



الحمد لله على السلامة انقلاب جيب ربع الجديد 2024 💔الحمد لله على السلامة pic.twitter.com/Xpk6l7fvSq November 15, 2023

وثق مقطع فيديو تم تداوله علة منصة "إكس"، انقلاب سيارة جيب أثناء قيام صاحبها بالتطعيس في القصيم.وبحسب ما أظهره مقطع الفيديو المتداول، فقد وثق انقلاب سيارة " جيب ربع" الجديد 2024 أثناء التطعيس بمنطقة القصيم .وأظهر الفيديو انقلاب السيارة وسط البرية ، فيما قام عدد من الأشخاص بالمساعدة في سحبها .وعلق صاحب السيارة والتي ظهرت في مقطع الفيديو" قلبناها .. لنا السلامة .. يعوضنا الله خير إن شاء الله ".وفي وقت سابق حذر المرور من انزلاق المركبة خلال هطول الأمطار، مطالبا بالحيطة والحذر خلال القيادة.وأضاف المرور: "أحذر انزلاق المركبة خلال هطول الأمطار، لأن الإطار عندما يتحرك يقل تماسكه وثباته مع زيادة السرعة".وفي توضيحه للأمر، تابع المرور: "إذا كانت السرعة منخفضة فإن معدل تواصل الإطارات بالطريق "مباشر"، وإذا كانت السرعة "متوسطة"، فإن معدل تواصل الإطارات بالطريق "بسيطة" وإذا كانت السرعة عالية فإن معدل تواصل الإطارات بالطريق شبه معدومة.