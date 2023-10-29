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بعد المملكة.. دولة خليجية تؤدي صلاة الخسوف عملا بالسنة المطهرة في جميع مساجدها

خسوف القمر
الخسوف
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أدت مساجد دولة الكويت صلاة الخسوف في الساعة 11 مساء من مساء أمس السبت متضرعين لله عز وجل ومكبرين، وذلك عملا بسنة النبي -صلى الله عليه وسلم-.

وصلاة الخسوف هي سنة مؤكدة لقول النبي (إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم.اضافة اعلان

صلاة الخسوف بالحرم المكي:



وأمس أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين، عن إقامة صلاة الخسوف في تمام الساعة العاشرة مساءً.

إمام صلاة الخسوف الشيخ د.بندر بليلة:

وأوضحت وكالة شؤون الأئمة والمؤذنين أن موعد إقامة صلاة الخسوف في المسجد الحرام ستكون عند الساعة 10 مساءً، وإمام صلاة الخسوف الشيخ د.بندر بليلة.

وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة أن الكرة الأرضية ستشهد اليوم، خسوفًا جزئيًا للقمر بنسبة صغيرة ستشاهد كافة مراحله في سماء المملكة والوطن العربي ومعظم أنحاء أوروبا وأفريقيا وآسيا وأستراليا.

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