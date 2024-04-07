ما حكم إعطاء زكاة الفطر للسائق والعاملة المنزلية؟ "الخثلان يُجيب

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كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن حكم إعطاء زكاة الفطر للسائق والعاملة المنزلية.





حكم إعطاء زكاة الفطر للعامل والعاملة المنزلية؟



موعد إخراج زكاة الفطر لعام 1445هـ



وأوضح على حسابه في منصة إكس، أنه لا بأس من إعطاء زكاة الفطر للسائق والعامل والعاملة المنزلة، وحتى وإن كان يعمل تحت الكفالة، ما دام أنه فقير أو مسكين.وأضاف أن العامل أو السائق في هذه الحالة تنطبق عليه الشروط، وأهمها أن يكون مسلمًا، فإذا كان العامل مسلمًا فقيرًا أو مسكينًا فلا بأس من إعطائه زكاة الفطر.وأوضح الخثلان موعد إخراج زكاة الفطر لهذا العام 1445هـ، مبينًا أن وقت إخراج زكاة الفطر يبدأ من غروب شمس يوم الأحد الثامن والعشرين من شهر رمضان ويمتد إلى صلاة العيد".وبين أن السنة النبوية دلت على أن زكاة الفطر تخرج طعامًا، وأن ما عليه مذهب أكثر أهل العلم والمالكية والشافعية والحنابلة وهو الذي عليه عامة أكثر المسلمين أنها تخرج طعامًا.