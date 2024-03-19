تلاوة القرآن أفضل في رمضان أم حفظه؟

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أجاب الشيخ سعد الخثلان أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، على سؤال بشأن أفضلية تلاوة القرآن في رمضان أم حفظه.



أيهما أفضل تلاوة القرآن أم حفظه في رمضان:

حكم إقامة جماعة لصلاة العشاء أثناء صلاة التراويح:

وكان الشيخ الخثلان قد أعاد مقطع فيديو على حسابه في منصة "إكس"، والذي يجيب فيه على سؤال يقول فيه صاحبه :" أيهما أفضل في رمضان التلاوة أم الحفظ؟".وأوضح الشيخ الخثلان في رده على السؤال أنه ينبغي أن يكون الأكثر هو تلاوة القرآن مع تعهد الحفظ وأن يجمع بين الأمرين ولكن الأفضل في الغالب هو التلاوة في رمضان.وأضاف أن التلاوة نظرا من المصحف تعينه على الإكثار من قراءة القرآن، مع تعهده للحفظ اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان جبريل عليه السلام يدارسه القرآن كل ليلة في رمضان.كما أجاب أيضا الشيخ سعد الخثلان، على سؤال أصبح ظاهرة في المساجد وهو حكم إقامة صلاة الجماعة أثناء صلاة التراويح.وكان الشيخ الخثلان قد تلقى سؤالا خلال استضافته في برنامج "الجواب الكافي" على قناة المجد يقول فيه صاحبه :"ما حكم إقامة جماعة لصلاة العشاء أثناء صلاة التراويح".وأوضح الشيخ الخثلان في رده على السؤال أن الأفضل لمن دخل المسجد وقد فاتته الفريضة ورأى الإمام في صلاة التراويح أن يدخل مع الإمام.