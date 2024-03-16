موعظة بليغة لـ"الخثلان" عن أفضل الأعمال في رمضان بعد الصيام (فيديو)

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في موعظة بليغة، كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن أفضل الأعمال في رمضان بعد الصيام.





أفضل الأعمال في رمضان بعد الصيام



ضرورة المحافظة على أداء صلاة التراويح



وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة إكس، أن أفضل الأعمال في رمضان هي الأصلح لقلب المسلم.وأضاف أن المسلم إذا رأى أن ما يصلح قلبه الانشغال بالصلاة فينشغل بالصلاة، وإذا شعر أن قلبه انشرح لتلاوة القرآن فينشغل بكتاب الله.وبين أن العبد إذا أحس أن قلبه مع الذكر فلينشغل مع الصيام وبعده بالتسبيح والتهليل والتكبير والاستغفار.وشدد على ضرورة أن يحرص المسلم خلال الشهر المبارك على أداء صلاة التراويح، وتلاوة القرآن وختمه على الأقل لمرة واحدة فقط، بجانب الإنفاق في سبيل الله، والمواظبة على الأعمال الصالحة.