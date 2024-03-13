ما الذي يفطر وما لا يفطر في رمضان؟ "الخثلان" يُجيب

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كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن ما يفطر وما لا يفطر في رمضان.
ما
الذي يفطر وما لايفطر في رمضان؟وأوضح
في مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة إكس، أن المفطرات في رمضان أبرزها ما ذكرها
الله عز وجل في قوله:" وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط
الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل".
حكم الإبرة المغذية في نهار رمضانوأضاف
أن الأكل والشرب هما أبرز المفطرات، وكذلك أيضًا ما كان في معناهما، كالإبرة
المغذية فإنها تدخل في معنى الأكل.
مفطرات الصيام ( مالذي يفطر ومالايفطر ؟ )— شبكة المجد (@AlmajdChannels) March 12, 2024
الشيخ.أ.د: سعد الخثلان | @saad_alkhathlan
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