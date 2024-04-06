الشيخ الخثلان يوضح أحكام زكاة الفطر .. هل تجب على الفقير؟

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قال الشيخ الدكتور سعد الخثلان الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، إن السنة النبوية دلت على أن زكاة الفطر تخرج طعامًا.

وأضاف أن ما عليه مذهب أكثر أهل العلم والمالكية والشافعية والحنابلة وهو الذي عليه عامة أكثر المسلمين أنها تخرج طعامًا.



أحكام زكاة الفطر



هل تجب الزكاة على الفقير؟



وقت إخراج زكاة الفطر



طريقة إخراج زكاة الفطر



وتابع الشيخ الخثلان أن زكاة الفطر تخرج طعامًا ولا تخرج نقودًا، وأن من يقول إن النقود هي أكثر نفعًا للفقراء لم يرد حتى على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن زكاة الفطر شعيرة وعبادة.وأشار إلى أن مقاصد هذه العبادة والشعيرة، هي رسوخ عبادة إخراج زكاة الفطر في المجتمع وإبرازها، وحتى يكون هناك فرق بينها وبين زكاة المال، لأنها لو أخرجت نقدًا أصبح لا فرق بينهما.وتابع الشيخ الخثلان أن المقصود بالفقير الذي لا تجب عليه زكاة الفطر هو الذي لا يجد قوت يومه، وليلته، أما الذي يجد فاضلا عن قوت يومه وليلته، وعمن تلزمه نفقته، يجب عليه أن يخرج الزكاة.وختم الشيخ الخثلان بقوله : وبناء على ذلك الذي لا يجد قوت يومه وليلته في اليوم الحاضر قليل جدا، ومعنى هذا أن أغلب الفقراء تجب عليهم زكاة الفطر".وقال إن وقت إخراج زكاة الفطر يبدأ من غروب شمس الأربعاء إلى صلاة العيد، مشيرًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر في آخر رمضان على الذكر والأنثى، مضيفا أن زكاة الفطر فرض على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين، وأن الحكمة من مشروعية زكاة الفطر أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث.وطعمة للمساكين حتى يشاركوا الأغنياء فرحهم بالعيد، وشكرًا لله تعالى أن بلغ المسلم شهر رمضان ووفقه لصيامه وقيامه وللأعمال الصالحة.وأشار الشيخ الخثلان إلى زكاة الفطر يتم إخراجها من غالب قوت أهل البلد، وأن غالب قوت أهل المملكة ودول الخليج العربية، وكثير من دول العالم الإسلامي هو الأرز، وهو طعام طيب ومن أفضل من تخرج منه زكاة الفطر.