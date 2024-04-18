الخميس، 09 شوال 1445 ، 18 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

لا تفوتك.. "الخثلان" يُوجه نصيحة غالية لمن يُعاني من هذا المرض الخطير

الخثلان - سعد الخثلان
الشيخ الخثلان
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

وجه أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، نصيحة غالية لمن يُعاني من مرض الوسواس.

نصيحة غالية لمن يُعاني من هذا المرض الخطير

ونصح في مقطع فيديو على حسابه في منصة إكس، بالابتعاد عن الوساوس خاصة ما يتعلق بالصوم.
وأضاف أن المبتلى بمرض الوسواس يقع القدر الأكبر من المسؤولية عليه هو، مؤكدًا أن ما لا يقل عن 70% من العلاج على المريض، ونحو 30% على الطبيب والمرشد والموجه.
وبين أنه على المبتلى بالوسواس أن يتجاهل هذا الشيء الذي يوسوس فيه، ويشغل نفسه بأمور أخرى.

أفضل علاج لمرض الوسواس

وأشار إلى أن من يُعاني من مرض الوسواس ربما يجد مقاومة أثناء علاجه، لكن عليه أن يصبر، ويقول كلما أتاه الوسواس: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وينشغل بتلاوة القرآن.

اضافة اعلان

اقرأ أيضا

لماذا تتشكل السحب في جهة من السماء دون أخرى؟ "المسند" يُجيب

فيديو مذهل.. شاب يجازف بحياته لإنقاذ كلاب من السيول في حائل

نصائح غالية.. "الخثلان" يوضح أهمية وطريقة المداومة على الطاعات بعد رمضان (فيديو)

تحرك جثمان امرأة أثناء تشييعها بدولة عربية وتدخل فوري من الأطباء

هل معايدة الأقارب بالرسائل تكفي عن الزيارة؟

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

الخثلان - سعد الخثلان 2:54 م السبت، 06 أبريل 2024

الشيخ الخثلان يوضح أحكام زكاة الفطر .. هل تجب على الفقير؟

سعد الخثلان 10:55 م الجمعة، 05 أبريل 2024

نصيحة من ذهب.. "الخثلان" يكشف عن أرجي الليالي لليلة القدر

الخثلان - سعد الخثلان 3:20 م الجمعة، 05 أبريل 2024

الجمعة 27 رمضان.. "الخثلان" يوصي بهذا الدعاء العظيم الجامع

قراءة القرآن 5:39 ص الجمعة، 05 أبريل 2024

شخص لا يختم القرآن في رمضان.. ما الحكم؟