لا تفوتك.. "الخثلان" يُوجه نصيحة غالية لمن يُعاني من هذا المرض الخطير

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وجه أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، نصيحة غالية لمن يُعاني من مرض الوسواس.





نصيحة غالية لمن يُعاني من هذا المرض الخطير



أفضل علاج لمرض الوسواس



ونصح في مقطع فيديو على حسابه في منصة إكس، بالابتعاد عن الوساوس خاصة ما يتعلق بالصوم.وأضاف أن المبتلى بمرض الوسواس يقع القدر الأكبر من المسؤولية عليه هو، مؤكدًا أن ما لا يقل عن 70% من العلاج على المريض، ونحو 30% على الطبيب والمرشد والموجه.وبين أنه على المبتلى بالوسواس أن يتجاهل هذا الشيء الذي يوسوس فيه، ويشغل نفسه بأمور أخرى.وأشار إلى أن من يُعاني من مرض الوسواس ربما يجد مقاومة أثناء علاجه، لكن عليه أن يصبر، ويقول كلما أتاه الوسواس: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وينشغل بتلاوة القرآن.