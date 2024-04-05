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شخص لا يختم القرآن في رمضان.. ما الحكم؟

قراءة القرآن
القرآن
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أجاب الشيخ سعد الخثلان أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية،على سؤال بشأن شخص لا يختم القرآن كاملا في رمضان.

لا يختم القرآن في رمضان:

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وكان الشيخ الخثلان قد تلقى سؤالا عبر مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة"إكس" يقول فيه صاحبه :" ما حكم من لم يختم القرآن في رمضان؟".
وأوضح الشيخ الخثلان أن شهر رمضان هو شهر القرآن وهو موسم التجارة مع الله.
وأضاف أن مثل هذا الشخص لا يأثم ولكنه مفرط، وما يدريه لعله لا يبلغ رمضان آخر ويحرم من مثل هذا الأجر.
ونوه أن المسلم ينبغي له أنه كلما تقدم به العمر أن يكون إلى الله أقرب، فكيف يمر عليه العمر ولم يقرأ القرآن كاملا.

أفضل الأعمال في العشر الأواخر:


كما أوضح أيضا الشيخ الخثلان، أفضل الأعمال في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.
وقال الشيخ الخثلان : أفضل ما يُفعل في ليالي العشر الأواخر من رمضان هو ما كان يفعله النبي ﷺ، وظاهر هديه ﷺ أنه كان يحيي هذه الليالي بالصلاة، فإن استطعت أن تشغل وقتك أو معظم وقتك في ليالي العشر الأواخر بالصلاة فافعل".
وأضاف "الليل ليس فيه وقت نهي، لك أن تصلي ما شئت مثنى مثنى ركعتين ركعتين، وإذا وافقتَ ليلة القدر فقد قال النبي ﷺ: «من قام ليلة القدر إيمانًا واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه» متفق عليه".
وتابع الشيخ الخثلان : "وينبغي الإكثار من الدعاء في هذه العشر والحرص على جوامع الدعاء، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وإذا وافق الدعاء في السجود وفي الثلث الأخير من الليل فهذا أرجى ما يكون وقتًا لإجابة الدعاء".

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