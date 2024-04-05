نصيحة من ذهب.. "الخثلان" يكشف عن أرجي الليالي لليلة القدر

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وجه
أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان،
نصيحة ذهبية غالية بأهمية استغلال هذه الليلة لعلها تكون ليلة القدر.
من
وُفق لهذا الأمر الليلة فقد أوتي خيرًا كثيرًاوأوصي
على حسابه في منصة إكس، المسلمين باغتنام هذه الليلة "ليلة 27 من رمضان"، والتي
هي أرجى الليالي موافقة لليلة القدر، حتى مَن كان مقصرًا فيما مضى لا تفوته هذه
الليلة.
#الشيخ_الخثلان: أوصي إخواني المسلمين باغتنام هذه الليلة (ليلة 27) التي هي أرجى الليالي موافقة لليلة القدر، حتى مَن كان مقصرًا فيما مضى لا تفوته هذه الليلة، وقد كان بعض الصحابة يحلف أنها هي ليلة القدر، ومن وُفِّق لليلة القدر فقد وُفِّق لخير عظيم كأنما كتب له عمر مديد.#ليله_27 pic.twitter.com/Jdi8V7ZEUa— منارات الهدى (@MnaratAlhuda) April 5, 2024
وبين أن بعض الصحابة رضي الله عنهم كان يحلف أنها هي ليلة القدر، مؤكدًا أن من وُفِّق لليلة القدر فقد وُفِّق لخير عظيم كأنما كتب له عمر مديد.
وبين أنه بغروب شمس هذا اليوم الجمعة فقد بدأت ليلة سبع وعشرين، لافتًا إلى قول الموفق ابن قدامة -رحمه الله-:" أرجاها ليلة سبع وعشرين".