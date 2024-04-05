الجمعة، 26 رمضان 1445 ، 05 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

نصيحة من ذهب.. "الخثلان" يكشف عن أرجي الليالي لليلة القدر

سعد الخثلان
الشيخ الخثلان
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

وجه أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، نصيحة ذهبية غالية بأهمية استغلال هذه الليلة لعلها تكون ليلة القدر.اضافة اعلان

من وُفق لهذا الأمر الليلة فقد أوتي خيرًا كثيرًا

وأوصي على حسابه في منصة إكس، المسلمين باغتنام هذه الليلة "ليلة 27 من رمضان"، والتي هي أرجى الليالي موافقة لليلة القدر، حتى مَن كان مقصرًا فيما مضى لا تفوته هذه الليلة.

وبين أن بعض الصحابة رضي الله عنهم كان يحلف أنها هي ليلة القدر، مؤكدًا أن من وُفِّق لليلة القدر فقد وُفِّق لخير عظيم كأنما كتب له عمر مديد.
وبين أنه بغروب شمس هذا اليوم الجمعة فقد بدأت ليلة سبع وعشرين، لافتًا إلى قول الموفق ابن قدامة -رحمه الله-:" أرجاها ليلة سبع وعشرين".

أجمع الأدعية لخيري الدنيا والآخرة

وطالب بالحرص على هذا الدعاء العظيم الجامع. قال عنه الإمام ابن تيمية (رحمه لله): "هذا الدعاء من أجمع الأدعية لخيري الدنيا والآخرة"، وهو ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي ﷺ يدعو يقول:  "رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي، رب اجعلني لك شكارا، لك ذكارا، لك رهابا، لك مطواعا، لك  مخبتا، إليك أواها منيبًا، رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، وسدد لساني، واهد قلبي، واسلل سخيمة صدري".

اقرأ أيضا

مشاهد تأسر القلوب .. الكعبة المشرفة كما لم ترها من قبل

الجمعة 27 رمضان.. "الخثلان" يوصي بهذا الدعاء العظيم الجامع

مدير الرعاية الصحية بالمسجد الحرام: تعقيم سجاد المسجد 12 مرة يوميًا (فيديو)

السديس: تحروا ليلة القدر في هاتين الليلتين (فيديو)

السديس: اللهم كن لإخواننا في فلسطين وانصرهم على الغاصبين المحتلين (فيديو)

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

images 5:01 م الجمعة، 05 أبريل 2024

هل تُرى ليلة القدر بالعين؟ بن باز يوضح فضلها وأهم علاماتها

الفوزان 12:16 م الثلاثاء، 02 أبريل 2024

فرصة العمر.. كيف أنال فضل ليلة القدر؟ "الفوزان" يُجيب

الفوزان 11:41 ص الإثنين، 01 أبريل 2024

ما الحكمة من إخفاء ليلة القدر؟ "الفوزان" يُجيب

الخثلان - سعد الخثلان 12:48 م الأحد، 31 مارس 2024

ما حكم نشر تعبير الرؤى عن ليلة القدر على وسائل التواصل؟ "الخثلان" يوضح