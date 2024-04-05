نصيحة من ذهب.. "الخثلان" يكشف عن أرجي الليالي لليلة القدر

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وجه أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، نصيحة ذهبية غالية بأهمية استغلال هذه الليلة لعلها تكون ليلة القدر.





من وُفق لهذا الأمر الليلة فقد أوتي خيرًا كثيرًا



pic.twitter.com/Jdi8V7ZEUa #الشيخ_الخثلان : أوصي إخواني المسلمين باغتنام هذه الليلة (ليلة 27) التي هي أرجى الليالي موافقة لليلة القدر، حتى مَن كان مقصرًا فيما مضى لا تفوته هذه الليلة، وقد كان بعض الصحابة يحلف أنها هي ليلة القدر، ومن وُفِّق لليلة القدر فقد وُفِّق لخير عظيم كأنما كتب له عمر مديد. #ليله_27 April 5, 2024

أجمع الأدعية لخيري الدنيا والآخرة



وأوصي على حسابه في منصة إكس، المسلمين باغتنام هذه الليلة "ليلة 27 من رمضان"، والتي هي أرجى الليالي موافقة لليلة القدر، حتى مَن كان مقصرًا فيما مضى لا تفوته هذه الليلة.وبين أن بعض الصحابة رضي الله عنهم كان يحلف أنها هي ليلة القدر، مؤكدًا أن من وُفِّق لليلة القدر فقد وُفِّق لخير عظيم كأنما كتب له عمر مديد.وبين أنه بغروب شمس هذا اليوم الجمعة فقد بدأت ليلة سبع وعشرين، لافتًا إلى قول الموفق ابن قدامة -رحمه الله-:" أرجاها ليلة سبع وعشرين".وطالب بالحرص على هذا الدعاء العظيم الجامع. قال عنه الإمام ابن تيمية (رحمه لله): "هذا الدعاء من أجمع الأدعية لخيري الدنيا والآخرة"، وهو ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي ﷺ يدعو يقول: "رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي، رب اجعلني لك شكارا، لك ذكارا، لك رهابا، لك مطواعا، لك مخبتا، إليك أواها منيبًا، رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، وسدد لساني، واهد قلبي، واسلل سخيمة صدري".