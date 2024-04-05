الجمعة، 26 رمضان 1445 ، 05 أبريل 2024

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الجمعة 27 رمضان.. "الخثلان" يوصي بهذا الدعاء العظيم الجامع

الخثلان - سعد الخثلان
الشيخ الخثلان
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كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن دعاء عظيم جامع من أجمع الأدعية لخيري الدنيا والآخرة.اضافة اعلان

"الخثلان" يوصي بهذا الدعاء العظيم الجامع

وطالب على حسابه في منصة إكس، بالحرص على هذا الدعاء العظيم الجامع، الذي قال عنه الإمام ابن تيمية رحمه الله: "هذا الدعاء من أجمع الأدعية لخيري الدنيا والآخرة".

دعاء من أجمع الأدعية لخيري الدنيا والآخرة

وبين أن الدعاء الجامع ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي ﷺ يدعو يقول: "رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي، رب اجعلني لك شكارًا، لك ذكارًا، لك رهابا، لك مطواعا، لك  مخبتا، إليك أواهًا منيبًا، رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، وسدد لساني، واهد قلبي، واسلل سخيمة صدري".


يأتي هذا في وقت يترقب فيه المسلمون اليوم الجمعة 27 رمضان، متحرين ليلة القدر، حيث أكد خطباء المسجد الحرام والنبوي أنها من أرجى الليالي الوترية.

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