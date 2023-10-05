كيف تكسب ثلاثة ملايين حسنة؟ "الخثلان" يزف لك البشرى

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كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان،
عن طريقة تجعل المسلم يكسب ثلاثة ملايين حسنة.
وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أنه يمكن للمسلم أن يكسب ملايين الحسنات بأقل مجهود وفي وقت قصير للغاية، وأن هذا من رحمة الله تعالى وفضله العظيم على عباده.
كيف تكسب ثلاثة ملايين حسنة؟وبين أنه إذا ختمت القرآن يُرجى أن تكون قد حصلت على أكثر من ثلاثة ملايين حسنة، فإن من قرأ حرفاً فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها.
وأكد أن ذلك صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال:" من قرأ حرفًا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول (الم) حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف".