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صحيفة تواصل الالكترونية

كيف تكسب ثلاثة ملايين حسنة؟ "الخثلان" يزف لك البشرى

الدكتور سعد الخثلان
الشيخ الخثلان
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كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن طريقة تجعل المسلم يكسب ثلاثة ملايين حسنة.اضافة اعلان
وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أنه يمكن للمسلم أن يكسب ملايين الحسنات بأقل مجهود وفي وقت قصير للغاية، وأن هذا من رحمة الله تعالى وفضله العظيم على عباده.

كيف تكسب ثلاثة ملايين حسنة؟

وبين أنه إذا ختمت القرآن يُرجى أن تكون قد حصلت على أكثر من ثلاثة ملايين حسنة، فإن من قرأ حرفاً فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها.
وأكد أن ذلك صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال:" من قرأ حرفًا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول (الم) حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف".

عدد حروف القرآن

وأشار إلى أن عدد حروف القرآن: ثلاثمائة ألف وثلاثة وعشرون ألفًا وستمائة وواحد وسبعون حرفًا، كما روي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما.

بشرى سارة لقارئ القرآن

ولحافظ القرآن أجر عظيم عند الله؛ فإن القرآن يشفع لصاحبه يوم القيامة، ويعلي منزلته ودرجته في الجنة.

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