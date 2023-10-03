ما المقصود بقول النبي ﷺ: "وأُعطيت الكنزين الأحمر والأبيض"؟ "الخثلان" يوضح

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كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن المقصود بقول النبي ﷺ: "وأُعطيت الكنزين
الأحمر والأبيض".
"وأعطيت الكنزين
الأحمر والأبيض"وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة
"إكس"، أن المراد من قول النبي صلى الله عليه وسلم: "الكنزين الأحمر
والأبيض"، هو الذهب والفضة.
الذهب رومي أحمر والفضة فارسية بيضاءوأضاف أن النبي
عليه الصلاة والسلام عبر عن الذهب بالأحمر، لأن الغالب عل كنز قيصر "الروم"
هو الذهب، وعبر عن كنز كسرى "فارس" بالأبيض لأن الغالب على كنوزه الفضة.
مُلك كسرى وقيصر
وبين أن المقصود بقول النبي ﷺ: "وأعطيت الكنزين
الأحمر والأبيض"، يعني ملك كسرى وقيصر، وهذا الذي قد وقع بالفعل، حيث كانا
كسرى وقيصر ملوكًا لفارس والروم والشام وغيرها، ثم بفضل الله فتحها الله على
المسلمين وصارت بلادًا إسلامية.
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🔆 ما معنى قول النبي ﷺ: "وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض"؟#سعد_الخثلان#درس_الخثلان#فتاوى_الخثلان
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— منارات الهدى (@MnaratAlhuda) October 2, 2023