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ما المقصود بقول النبي ﷺ: "وأُعطيت الكنزين الأحمر والأبيض"؟ "الخثلان" يوضح

الدكتور سعد الخثلان
الشيخ الخثلان
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كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن المقصود بقول النبي ﷺ: "وأُعطيت الكنزين الأحمر والأبيض".اضافة اعلان

 "وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض"

وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة "إكس"، أن المراد من قول النبي صلى الله عليه وسلم: "الكنزين الأحمر والأبيض"، هو الذهب والفضة.

الذهب رومي أحمر والفضة فارسية بيضاء

وأضاف أن النبي عليه الصلاة والسلام عبر عن الذهب بالأحمر، لأن الغالب عل كنز قيصر "الروم" هو الذهب، وعبر عن كنز كسرى "فارس" بالأبيض لأن الغالب على كنوزه الفضة.

مُلك كسرى وقيصر

وبين أن المقصود بقول النبي ﷺ: "وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض"، يعني ملك كسرى وقيصر، وهذا الذي قد وقع بالفعل، حيث كانا كسرى وقيصر ملوكًا لفارس والروم والشام وغيرها، ثم بفضل الله فتحها الله على المسلمين وصارت بلادًا إسلامية.

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— منارات الهدى (@MnaratAlhuda) October 2, 2023

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