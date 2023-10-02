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صحيفة تواصل الالكترونية

فاجأ الجميع..

عامل نظافة يتلو القرآن بطريقة مؤثرة في مدرسة ثانوية بدولة خليجية

يقرأ القرآن
يقرأ القرآن
أ أ
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وثق مقطع فيديو نشرته بعض الصحف الكويتية، مشهدا مؤثرا لتلاوة قرآنية مباركة والتي قام بها عامل نظافة في إحدى المدارس الثانوية.

عامل نظافة يتلو القرآن:


ويظهر مقطع الفيديو الذي نشرته صحيفة "المجلس" الكويتية، تلاوة مؤثرة من القرآن الكريم لعامل نظافة في ثانوية الواحة بنين بمحافظة الجهراء.

وفاجأ عامل النظافة جميع الحاضرين بالتلاوة، حيث قرأ أوخر الآيات من سورة الحج :" وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ  هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍمِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ  هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَٰذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ  فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ  فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ".


تلاوة القرآن بين أطفال أفريقيا:


وفي سياق مشابه وثق مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، في وقت سابق مشهدا مؤثرا للعزيمة والمثابرة على حفظ وتلاوة كتاب الله بين الأطفال الأفارقة.

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وبحسب ما تم تداوله فقد ظهر أحد المحفّظين لكتاب الله بين مجموعة من الأطفال وهو مبتسم لقيام أحد الأطفال الصغار وهو يتلو القرآن.


ويظهر الفيديو الذي تم تداوله الطفل الصغير وهو يقوم بسرد سورة "المسد" على قدر نطقه للكلام، ما يدل على إقدام الصغار في البلدان الأفريقية على الاهتمام بكتاب الله.


وعلق أحد النشطاء الأفارقة على مقطع الفيديو بالقول :"  قرآن يتلى ويحفظ آناء الليل وأطراف النهار في أفريقيا.. حفظ الله مع الصغار ثم يصبحون حفاظا وهم كبار.. ما أكثر أمثال هؤلاء الأطفال في أفريقيا".

 

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