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عملية نادرة في 30 دقيقة.. "قرد" يعالج جرحا غائرا في وجهه بطريقة طبية

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كشف باحثون أن حيوان الأورانغاتون أو إنسان الغاب البري "قرد" شوهد وهو يفرك هريس نبات طبي في جرحه، وذلك في سابقة عالمية نادرة.

قرد يعالج نفسه:اضافة اعلان

ويقول الباحثون في مجلة التقارير العلمية إنهم لاحظوا في الحالة الأولى الموثقة لهذه العملية أن ذكر إنسان الغاب يعالج جرحا مفتوحا في الوجه باستخدام عصارة وأوراق ممضوغة من نبات معروف بخصائصه المضادة للالتهابات وتسكين الألم، وهي العملية التي استغرقت 30 دقيقة.

شفاء القرد خلال شهر:

وحسب موقع "أكسيوس" فقد أوضح الباحثون أنه في غضون خمسة أيام انغلق الجرح الذي أصيب به القرد، وشفى خلال شهر.
وأكد الباحثون أن فيبراوريا تينكتوريا هو النبات الذي استخدمه الأورانغاتون لعلاج الجرح وهو نبات طبي ذو خصائص مضادة للالتهابات ومضاد للبكتيريا وغيرها من الخصائص التي يستخدمها الناس في سومطرة بالحيط الهندي وأماكن أخرى لعلاج الجروح.
وقال جاكوبوس دي رود، عالم الأحياء بجامعة إيموري، والذي لم يشارك في الدراسة: "من المحتمل جدا أن يكون الأمر علاجا ذاتيا"، مشيرا إلى أن إنسان الغاب قام بوضع النبات على الجرح تحديدا.

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