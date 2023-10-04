هل المواظبة على الحوقلة تجلب الرزق؟ "الخثلان" يُجيب

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قال أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان: إن المواظبة على قول: "لا حول ولا قوة إلا بالله" أو "الحوقلة" كنز من كنوز الجنة. اضافة اعلان

وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة "إكس"، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي موسى الأشعري: "يا عبد الله بن قيس ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة: لا حول ولا قوة إلا بالله".





الحوقلة من الذكر وهي عمل صالح



وأضاف أن الحوقلة من الذكر وهي عمل صالح، وتكرارها وترديدها والحرص عليها يكسب المسلم به أجورًا عظيمة.

وأنها تقال عند المعاناة من الأشغال الشاقة، كما ذكر الإمام بن القيم أن لها تأثيرًا عجيبًا في إعانة الإنسان وقت المشقة.

وبين الخثلان، أن الحوقلة مفيدة جدًا ومعينة للعبد عندما يريد أن يقوم بطاعة الله تعالى، وذلك يشرع لمستمع الأذان أن يقول عند قول حي على الفلاح "لا حول ولا قوة إلا بالله".





هل المواظبة على الحوقلة تجلب الرزق؟







- الشيخ د. سعد الخثلان pic.twitter.com/U7Lm2HJ4Z9 #يستفتونك #الرسالة هل المواظبة على الحوقلة تجلب الرزق؟- الشيخ د. سعد الخثلان @saad_alkhathlan

وأكد أن القول بأن الحوقلة تجلب الرزق فهذا يحتاج إلى دليل، وأنه لا يعلم دليلًا يقول بأن تكرارها يجلب الرزق، وما دلت عليه الأدلة بأنه يجلب الرزق هي تقوى الله عمومًا، لقوله تعالى:" ومن يتق الله يجعل له مخرجًا. ويرزقه من حيث لا يحتسب".ckquote class="twitter-tweet">

— قناة الرسالة (@alresalahnet) September 30, 2023



