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طفلة تشكو لأسرتها من "وحش" في غرقة نومها.. والنهاية مرعبة!

منزل طفلة
غرفة الطفلة التي عثر فيها على خلية النحل
أ أ
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شكت طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات لوالدتها من وجود "وحش" خلف جدار غرفة نومها في منزل الأسرة بولاية نورث كارولينا الأمريكية. .اضافة اعلان
لكن المفاجأة حين اكتشفت الأسرة مصدر خوف الطفلة، إذ عثرت على خلية نحل تحتوي على أكثر من 50 ألف نحلة داخل الغرفة، 

تفاصيل الواقعة

قالت والدة الطفلة، آشلي كلاس إنها وزوجها اعتقدا في البداية أن ابنتهما كانت تتخيل فقط وجود وحش في خزانة غرفة نومها في المزرعة.
وأضافت لموقع "بيبول": "كانت تقول إنها تسمع وحوشًا في جدار غرفة نومها، لأننا كنا نشاهد (فيام شركة المرعبين المحدودة) Monster's Inc. لقد تأخرت في الكلام قليلاً، لذلك عندما حاولت شرح الأمر، اعتقدنا أنها كانت تقصد وجود وحوش في خزانتها".
وأشارت كلاس إلى أن الأمر لم يحدث إلا بعد عدة حوادث حيث سمعت ابنتها "الشبح المفترض"، وبدأت هي وزوجها في اكتشاف النحل في العلية.

أكثر من 50 ألف نحلة

وعلى إثر ذلك، استعانا بخدمات النحال كيرتس كولينز، الذي استخدم كاميرا تصوير حراري لاكتشاف ما داخل جدار غرفة الطفلة، مما أثار رعب المتواجدين.
قالت كلاس لشبكة "إن بي سي نيوز": "اعتقدت لأول مرة أنه مثل رجل في الحائط، شعرت بالذهول حقًا".
ونجح كولينز في استخراج أكثر من 50 ألف نحلة من داخل الجدران، وقال إن حجم الخلية كان ضعف حجم أي خلية أخرى وجدها مختبئة داخل منزل.
وأضافت والدة الطفلة: "لقد كان الأمر بمثابة نهاية العالم، هذا كل ما يمكنني التفكير فيه. "لقد بدأ كل هذا النحل في الطيران".
وأشارت إلى أنها تكبدت فاتورة لإصلاح المنزل بقيمة 20 ألف دولار، بعد رفض التأمين الخاص بها تغطيتها.
 

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