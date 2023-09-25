كلب حراسة وجها لوجه مع قطيع من الذئاب (نهاية صادمة)

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وثق مقطع فيديو صراعا بين قطيع من الذئاب مع أحد الكلاب، والذي دخل معهم في قتال بمفرده.





كلب وقطيع من الذئاب: اضافة اعلان



ويظهر الفيديو الذي تم تداوله على منصة "إكس" محاولة دخول قطيع الذئاب إلى المكان الذي يوجد به الكلب، لكنه واجههم بمفرده، دون أن يمكن كلب آخر من مساعدته بسبب تقييده بسلسلة.





كما يظهر أيضا عدم تمكن الكلب المقاتل من التحرك بإرادة كاملة حيث ظهر أيضا وهو مربوط بسلسلة، حيث تكاثرت عليه الذئاب، وحاولوا افتراسه.









قنص ذئب يهاجم مزرعة أبقار:



كما وثق مقطع فيديو آخر، تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، قيام قناص بقتل ذئب اعتاد مهاجمة قطيعه من الأبقار داخل مزرعته.ويظهر الفيديو عددا كبيرا من الذئاب يحاصر حظيرة من الأبقار داخل مزرعة لأجل افتراسها.كما أظهر الفيديو القناص، وهو يصوب بندقيته نحو أحد الذئاب والذي ظهر بين قطيع الأبقار ليسقط فجأة على الأرض.