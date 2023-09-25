الإثنين، 10 ربيع الأول 1445 ، 25 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

كلب حراسة وجها لوجه مع قطيع من الذئاب (نهاية صادمة)

2 كلاب حراسة
ذئاب تنهش كلب
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

وثق مقطع فيديو صراعا بين قطيع من الذئاب مع أحد  الكلاب، والذي دخل معهم في قتال بمفرده.

كلب وقطيع من الذئاب:اضافة اعلان


ويظهر الفيديو الذي تم تداوله على منصة "إكس" محاولة دخول قطيع الذئاب إلى المكان الذي يوجد به الكلب، لكنه واجههم بمفرده، دون أن يمكن كلب آخر من مساعدته بسبب تقييده بسلسلة.



كما يظهر أيضا عدم تمكن الكلب المقاتل من التحرك بإرادة كاملة حيث ظهر أيضا وهو مربوط بسلسلة، حيث تكاثرت عليه الذئاب، وحاولوا افتراسه.




قنص ذئب يهاجم مزرعة أبقار:


كما وثق مقطع فيديو آخر، تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، قيام قناص بقتل ذئب اعتاد مهاجمة قطيعه من الأبقار داخل مزرعته.



ويظهر الفيديو عددا كبيرا من الذئاب يحاصر حظيرة من الأبقار داخل مزرعة لأجل افتراسها.

كما أظهر الفيديو القناص، وهو يصوب بندقيته نحو أحد الذئاب والذي ظهر بين قطيع الأبقار ليسقط فجأة على الأرض.

اقرأ أيضا

الجثامين الموتى جثة
10:18 م الإثنين، 25 سبتمبر 2023

هزت دولة عربية.. إنهاء حياة 3 أشخاص من عائلة واحدة بينهم طفلة بطريقة بشعة

ممثل
7:11 م الإثنين، 25 سبتمبر 2023

"وأعوذ بك من فجاءة نقمتك".. مات فجأة في عرض مسرحي

اليوم الوطني
2:10 م الإثنين، 25 سبتمبر 2023

شاهد.. طالب يرفض إجازته المرضية للمشاركة في احتفالات اليوم الوطني

جبل جليدي
1:07 م الإثنين، 25 سبتمبر 2023

ذُكر في القرآن.. جبل جليدي يتوسط الصحراء في جنوب المملكة (صور)

اقرأ أيضا

أيهما أفضل صيام ثلاثة أيام من كل شهر؟ أم الاثنين والخميس؟ "الخثلان" يوضح

هبوط كبسولة تحمل أكبر عينة جمعت من كويكب إلى الأرض

باحثة أمريكية بمجال تربية النحل تكشف معجزة في القرآن الكريم

نجا بأعجوبة.. سقوط مفاجيء لشاب بين أقدام حصان

أفعى ضخمة كانت في انتظاره.. صدمة بالغة لأمريكي فتح محرك سيارته

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

ممثل 7:11 م الإثنين، 25 سبتمبر 2023

"وأعوذ بك من فجاءة نقمتك".. مات فجأة في عرض مسرحي

أفعى في سيارة 8:08 م الأحد، 24 سبتمبر 2023

أفعى ضخمة كانت في انتظاره.. صدمة بالغة لأمريكي فتح محرك سيارته

2023-09-21_20-30-25 8:06 م الخميس، 21 سبتمبر 2023

قفزات في الهواء تفوق الوصف.. أرنب بري ينجو بحياته من مخالب نسر (فيديو)

مزرعة 7:14 م الخميس، 21 سبتمبر 2023

قناص يقضي على قطيع من الذئاب هاجم مزرعته من الأبقار (فيديو متداول)

اقرأ أيضا

بركة ماء
4:26 م الأحد، 24 سبتمبر 2023

مشهد رائع.. بركة "مليئة بالحليب" في أعماق كهف لم يمسها بشر من قبل!

تمساح
4:07 م الأحد، 24 سبتمبر 2023

ضبط تمساح في فمه بقايا جثمان امرأة بهذه الدولة

واحدة من الجثث المزعومة
2:33 م الأحد، 24 سبتمبر 2023

ناسا "تستعد لإجراء اختبار الحمض النووي على جثث "الكائنات الفضائية" المزعومة

المضادات الحيوية
11:25 ص الأحد، 24 سبتمبر 2023

خطأ شائع.. لهذا لا يُنصح بتناول المضادات الحيوية لعلاج الإنفلونزا ونزلات البرد

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

WhatsApp Image 2023-09-25 at 10.51.36 PM
10:54 م الإثنين، 25 سبتمبر 2023

"دعم الشرعية" ينعي شهداء الواجب من مملكة البحرين الشقيقة

كنيسة
10:31 م الإثنين، 25 سبتمبر 2023

فضيحة تهز إسبانيا.. قس يُخدر نساء ويعتدي عليهن

انذار-احمر-مكة-امطار-الارصاد-768x440
9:57 م الإثنين، 25 سبتمبر 2023

إنذار باللون الأحمر على عسير .. "الوطني للأرصاد" يكشف التفاصيل

القات المخدر - جازان - المخدرات
9:24 م الإثنين، 25 سبتمبر 2023

الباحة وعسير وجازان.. الإطاحة بمروجي مواد مخدرة في ضربات أمنية جديدة

أهم 10
8:49 م الإثنين، 25 سبتمبر 2023

أهم 10.. نزاهة تباشر عددًا من القضايا الجنائية وتحذير الأرصاد

مكافحة الفساد
8:06 م الإثنين، 25 سبتمبر 2023

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تباشر عدداً من القضايا الجنائية