7 علامات خطيرة .. الأظافر تكشف لك حالتك الصحية

أ أ



توجد بعض الأعراض والمؤشرات على أظافرك، قد تشير إلى حالتك الصحية.



وتشير الأظافر في بعض الأحيان للحالة الصحية التي قد يعاني منها الفرد، ومها بحسب ما ذكره موقع "ويب طب": اضافة اعلان





الأظافر وحالتك الصحية:

1-الأظافر المحنية إلى الأمام: قد يكون ذلك دلالة على الإصابة بمشكلة جدية خطيرة مثل: أمراض الرئة، أو كنتيجة لانخفاض الأكسجين في الدم.2- الأظافر المتآكلة: 50% من الأشخاص الذين يعانون من الصدفية في الجلد قد يعانون من تآكل الأصابع.ويمكن أن ترافق هذه الظاهرة أيضًا الأشخاص الذين يعانون من داء الثعلبة، وهو أحد أمراض المناعة الذاتية.3- البقع البيضاء: قد تكون هذه البقع البيضاء تجمع لخلايا ميتة نتيجة لإصابة قاعدة الأظفر بصدمة، أو قد تكون مؤشر على الإصابة بالفطريات.4- الأظافر الهشة: لها عدة أسباب مثل: إبقاء طلاء الأظافر لفترة طويلة، أو التعرض للمنظفات والمواد الكيميائية دون ارتداء القفازات، أو السباحة، أو الطقس الجاف.5- الأظافر الصفراء: كثرة استخدام طلاء الأظافر وإزالتها قد تسبب تغير لون الظفر واصفراره، ولكن أحيانًا قد يكون تغيير لون الأظافر إلى الأصفر هو دلالة على الإصابة بمرض السكري.6- الأظافر المندفعة إلى الخارج: قد يعاني الطهاة أو العاملون في مجال الرعاية الصحية من الأظافر المندفعة للخارج والمنفصلة عن جلدة الأظفر، والذي قد يكون سببه التعرض المفرط للمياه.7- الأظافر المقوسة: الأظافر الرقيقة جدًا التي تصبح مقعرة في شكلها لتشابه شكل الملعقة هي عادة علامة على نقص الحديد أو فقر الدم، والحل في هذه الحالة يكون عن طريق تناول مكملات الحديد لتعويض هذا النقص.