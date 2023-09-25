"وأعوذ بك من فجاءة نقمتك".. مات فجأة في عرض مسرحي

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كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من موت الفجأة، حيث جاء في الأثر :"وأعوذ بك من فجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك".







أرجنتيني يفارق الحياة فجأة في عرض مسرحي: اضافة اعلان



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وكان ممثل أرجنتيني، قد توفي جراء أزمة قلبية ألمّت به، أثناء تقديمه عرضا على خشبة المسرح في مهرجان بمقاطعة أين الفرنسية، مما أدى إلى وقف العرض وانسحاب الجمهور.ونقلت وسائل إعلام عن هيئة الإطفاء والإنقاذ بمنطقة أين الفرنسية، ، أن رجلا يبلغ 54 عاما، كان عضوا في الفرقة على المسرح، توفي متأثرا بأزمة صحية أصابته أثناء العرض.والرجل المتوفى هو الباريتون الأرجنتيني، أليخاندرو ميرابفيل، الذي قدّم عروضا كثيرة سابقا في أمبرونيه.وعلقت إدارة مركز أمبرونيه للقاءات الثقافية في بيان، بالقول: "رحيله المفاجئ يتركنا في حالة صدمة".من جانبها تدخلت خدمات الطوارئ وأخلت الجمهور سريعا من المكان.كما أُرسل أيضا طلب للحصول على دعم نفسي محتمل للفرقة إلى المركز 15، وفق هيئة الإطفاء والإنقاذ في منطقة أين الفرنسية.