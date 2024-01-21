فتاة مغربية ذهبت للمستشفى بسبب الزائدة الدودية فاكتشفت قلبها في الجهة اليمنى

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اكتشفت فتاة مغربية من خلال كشف طبي أنها تعيش بحالة طبية نادرة، حيث يوجد قلبها في الجهة اليمن من الصدر.





فتاة مغربية تعيش بقلب في الجهة اليمنى: اضافة اعلان



وفي التفاصيل التي نشرتها وسائل إعلام مغربية، فقد اكتشفت فتاة تبلغ من العمر 15 عاما، من مدينة الحسيمة المغربية، أنها تعاني من حالة طبية نادرة تسمى علميا "الانعكاس الجذعي الكلي" حيث يوجد القلب يمين الصدر فوق الطحال والمعدة.وتعتبر هذه الحالة نادرة ، حيث تتكرر في واحد من كل 10 آلاف شخص، إذ تقع الأحشاء في وضع معكوس بين جهتي اليمين واليسار للجسد، دون أن يكون لذلك تأثير على وظائف الأعضاء الحيوية.وحول طريقة اكتشاف الفتاة لهذه الحالة النادرة، فقد شعرت بآلام في البطن ، ما دفعها للتوجه إلى طبيبة رفقة والديها لتشخيص السبب الذي لم يكن سوى التهاب الزائدة الدودية.لكن أثناء الفحص اكتشفت الطبيبة المعالجة أن الفتاة هي حالة نادرة تسمى طبيا أيضا "انقلاب وضع الأحشاء"، وقد تشمل كافة الأحشاء في الصدر والبطن، وقد تكون جزئية تشمل بعض الأعضاء فقط.ونقلت وكالة الأنباء المغربية، عن الطبيبة المعالجة أن انقلاب وضع الأحشاء، هي حالة خلقية نادرة جدا يكون فيها وضع الأعضاء الداخلية الرئيسة معكوسا مقارنة بموقعها الطبيعي، فيصبح القلب والطحال والمعدة في الجهة اليمنى.بينما يوجد الكبد والمرارة في الجهة اليسرى، مضيفة أن الانقلاب قد يشمل أيضا الأعضاء الموجودة في الصدر والبطن كالرئتين والأمعاء والأوعية الدموية الكبرى.وأوضحت الطبيبة أن هذه الحالة هي نادرة الحدوث بنسبة تصل إلى 0.01 في المائة، وتنقسم إلى نوعين:1-الأولى تسمى "انقلاب وضع الأحشاء الكلي" أو "الانقلاب الجذعي الكلي"، حيث تكون كل الأعضاء الداخلية معكوسة الموضع، بما فيها القلب، ونسبة قليلة من هؤلاء يعانون من تشوهات خلقية في القلب والشرايين.2- انعكاس الأوعية الدموية الكبير.وقد عادت الفتاة بعد تماثلها للشفاء بشكل تام من التهاب الزائدة الدودية وتجاوز صدمة "الحالة النادرة"، إلى فصول الدراسة.