هل يصلي المسافر الرواتب في الحرم اغتناما للأجر .. وماذا عن "راتبة الفجر"؟

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أجاب الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء، عن مدى حرص بعض المسافرين على أداء السنن الرواتب في الحرم المكي.





أداء المسافر للرواتب في الحرم المكي: اضافة اعلان



حكم صلاة المنفرد خلف الصف:



حكم من يقيم مع أهله وهم لا يصلون:



فراق الأهل إن استطاع:



وكان الشيخ الفوزان قد تلقى سؤالا من يقول فيه صاحبه، بعض المقيمين في الحرم أكثر من أربعة أيام يختلفون في أداء السنة الراتبة فبعضهم يقول :" فرصة لاغتنام الأجر وبعضهم يقول : " نحن في السفر.. فما قولكم؟".وأجاب الشيخ الفوزان قائلا : "الذي يقصر الصلاة المفروضة الأفضل ألا يصلي الرواتب لا في الحرم ولا في غيره، إلا رابتة الفجر، فإنها تصلى في السفر وفي غيره".وفي وقت سابق أجاب الشيخ صالح الفوزان، عن سؤال وجه لبه من قبل شخص، يتساءل فيه عن حكم صلاته إذا صلى منفردا خلف الصف.وقال الشيخ الفوزان إن صلاته غير صحيحة لورود النص في ذلك، حيث رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي خلف الصف فأمره بالإعادة، أيضا قال صلى الله عليه وسلم "لا صلاة لفذ خلف الصف".. والفذ هو المنفرد.وأوضح الشيخ الفوزان أيضا أن المأموم إذا أراد الصلاة دخل مع المأمونين فإن لم يجد مكانا، دخل عن يمين الإمام إن أمكن، فإن لم يجد انتظر حتى يدخل معه أحد في صف وهو في ذلك كله معذور.أيضا أوضح الشيخ الفوزان، الحكم والواجب على من يقيم مع أهله وهم لا يصلون.وقال الشيخ الفوزان، ردا على سؤال ورد فيه "ما الواجب على من يقيم مع أهله وهم لا يصلون وقد فعل كل ما في وسعه بالنصح والأمر بالمعروف وما إلى ذلك؟".وأجاب الشيخ الفوزان بقوله: "في هذه الحالة وإن كان المقصود بالأهل هنا الزوجة، وقد استنفذ هذا الشخص كل ما في وسعه ليأمرهم بالصلاة ولكن دون استجابة، ففي هذه الحالة عليه فراقها".وتابع الشيخ الفوزان "ولكن إن كان المقصود بالأهل هنا أقاربه الذين يسكن أو يقيم معهم كالوالد والوالدة أو الأخ والأخت، فعليه أن يأمرهم بالمعروف ويتخذ كل السبل حتى يصلوا فرض ربهم".وختم الشيخ صالح الفوزان بقوله : "إن فعل كل ما في وسعه، وأبوا ففي هذه الحالة عليه فراقهم إن استطاع ذلك، والله أعلم"