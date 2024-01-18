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إحصائية صادمة خلال شهر.. 6 حالات طلاق لكل ساعة بدولة عربية

الطلاق - الاسرة
أرشيفية
أ أ
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أعلن مجلس ‏القضاء الأعلى العراقي ، أمس الأربعاء، عن إحصائية شهر ديسمبر الماضي، بشأن حالات الزواج والطلاق في البلاد.

حالات الطلاق والزواج في العراق:اضافة اعلان


وبحسب ما ذكرته صحيفة "السومرية نيوز" فإنه خلال الشهر الماضي ، تم تسجيل 4423 حالة طلاق في عموم البلاد، باستثناء محافظات إقليم كردستان العراق الثلاث.

وأوضحت أن ذلك يعني وقوع 147 حالة طلاق يومياً في المحاكم العراقية، وبالتالي أكثر من 6 حالات في الساعة الواحدة.

أيضا سجلت المحاكم خلال نفس الشهر 17560 عقد زواج، وصدّقت 2344 عقداً آخر.

حالات الطلاق في العراق 2023 :


وبحسب "السومرية" العراقية، فإنه وفقاً للأرقام المذكورة، فإن العراق سجل خلال الـ 12 شهراً من العام الماضي، 72439 حالة طلاق، وهو ما يعني تسجيل أكثر من 200 حالة يومياً (201) وأكثر من 8 حالات (8.3) في الساعة الواحدة.
 

حالات الطلاق في السنوات السابقة:


بينما سجل العراق قرابة "65802" حالة طلاق خلال 11 شهراً من العام 2022.

فيما ذكر تقرير نشر على موقع مجلس القضاء الأعلى، أنه تم تسجيل أكثر من 73 ألف قضية طلاق خلال العام 2021 في العراق البالغ عدد سكانه 42 مليون نسمة، وهي حصيلة مماثلة لحصيلة العام 2018.

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