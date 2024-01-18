ما حكم خضاب الشعر بالألوان لأجل الزينة؟

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أجاب أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، على حكم صبغ الشعر بالألوان مواكبة للموضة أو للزينة.

حكم خضاب الشعر بالألوان: اضافة اعلان



وأوضح الشيخ الخثلان خلال لقاء له مع برنامج "يستفتونك" على قناة الرسالة أن:" الأصل في خضاب الشعر الجواز، وهو من الزينة المباحة، والخضاب بالسواد محل خلاف بين أهل العلم ومنهم من أباح ذلك، ومنهم من قال بتحريمه".



وأوضح في حديثه أن الظاهر هو القول بالإباحة أو بالكراهة لكن لا يصل إلى درجة التحريم، لأن النهي في ذلك لا يثبت من جهة صناعة علم الحديث، مبينا أن الزيادة" وجنبوه السود" لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.



أيضا أشار الشيخ الخثلان إلى الحديث " يأتي آخر الزمان أقوام يخضبون لحاهم بالسواد لا يدخلون الجنة"، فقد عدّه ابن الجوزي البغدادي من الموضوعات.





ذنوب الخلوات



هل الغيبة من ذنوب الخلوات؟



وفي وقت سابق أوضح أيضا الشيخ الخثلان من خلال مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة "إكس"، أن المقصود من ذنوب الخلوات هي الذنوب التي تقع من الإنسان حال خلوته، وهو ليس بمرأى من الناس.وأضاف أنه قد رُوي في ذلك من حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن قومًا يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة، يجعلها الله تعالى هباءً منثورً، قيل من هم يا رسول الله، قال هم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها"، مشيرًا إلى ضعف هذا الحديث.وأكد أن ذنوب الخلوات هي كغيرها، وأن ذنوب العلن فيها مجاهرة، وأن المجاهرة بالذنوب أشد إثمًا من ذنوب الخلوات.وشدد على أنه ينبغي على المسلم أن يجتنب المعاصي كلها، سواء كانت مجاهرة أو كانت في خلواته، مبينًا أن الغيبة هي معصية قد تكون كبيرة وقد لا تكون، بحسب نوع الغيبة، فإذا كان بها بهتان أو قذف أو الضرر المترتب عليها كبيرًا، فقد تصل إلى درجة الكبيرة، كما أنها قد تكون خلوة أو مجاهرة.