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حيّر الجميع.. حيوان بشكل غريب"بين الماعز والخراف وله أنف طويلة"

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الحيوان
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أظهر مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيوانا غريب الشكل يشبه الماعز والخراف لكنه بأنف طويلة، تهتز بشكل مخيف.

وقد أظهر المقطع المتداول الحيوان وهو يتدلى منه أنف كبيرة يقوم بهزها والتي تظهر وكأنها "بالون" متدليا إلى أسفل.اضافة اعلان

ظبي السايغا.. حيوان غريب بأنف طويلة:


وبحسب ما ذكره مهتمون بعالم الحيوان، فإن هذا الحيوان يعرف بـ"ظبي السايغا"، وهو نوع من الظباء كان يقطن السهول الأوراسية الواسعة من سفوح الكاربات والقوقاز وحتى جونغاريا منغوليا.

ويمتاز هذا الحيوان بأنف كبيرة الحجم تعمل على تنظيف الحشائش من الأتربة.
 وتقوم أيضا بتدفئة الهواء البارد قبل وصوله، وفي موسم التزاوج تعمل على جلب الإناث للتكاثر وكلما كان أكبر كان أفضل.


معلومات عن ظبي السياغا:


وظبي السياغا هو نوع من الظباء كان يقطن السهول الأوراسية الواسعة من سفوح الكاربات والقوقاز وحتى جونغاريا ومنغوليا.

 أيضا عاش في قارة أمريكا الشمالية خلال العصور السابقة، أما الآن فلم يعد يوجد تحت نوعه الأساسي - السايغا التتري - إلا في موقع واحد بروسيا، وثلاث مناطق بكازاخستان.

تهاجر بعض الحيوانات من هذه المناطق جنوباً إلى أوزباكستان وأحياناً - خلال الشتاء - تركمانستان. إلا أنه بات منقرضاً الآن في الصين وجنوب غرب منغوليا.

لكن ما يعرف الآن بنوع السايغا المنغولي فهو لا يقطن سوى غرب منغوليا.

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