طريقة التحضير.. قهوة اللوز مشروب أهل المملكة والحجاز

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مع قدوم شهر رمضان، تبرز قهوة اللوز كمشروب تقليدي اشتهر به أهالي مناطق مختلفة من المملكة والحجاز.





قهوة اللوز مشروب أهل المملكة والحجاز



مكونات قهوة اللوز الحجازية



مقادير التحضير:



خطوات التحضير:



ونظرًا للونها الأبيض أطلق عليها القهوة البيضاء أو قهوة اللوز أوالقهوة الحلوة، وهي مشروب تقليدي مشهور غرب المملكة والحجاز، استعدادًا لاستقبال شهر رمضان عند أهالي المنطقة الغربية مكة والمدينة المنورة، وجدة وينبع والطائف.وتتكون من دقيق الأرز واللوز، والحليب مع السكر مع إضافة الهيل، وترتبط القهوة الحجازية بدخول السنة الهجرية.وتُحضر من الحليب، ودقيق الأرز، واللوز، بطريقة بسيطة لعمل قهوة اللوز البيضاء، وهي:3 أكواب من الحليب كامل الدسم.3 ملاعق كبيرة من السكر.3 ملاعق كبيرة من الحليب البودرة.ملعقة كبيرة ونصف من دقيق الأرز.كوب إلا ربع من اللوز المجروش.نصف ملعقة صغيرة من الهيل المطحون.ربع ملعقة صغيرة من الفانيليا البودرة.- في إناء نضيف دقيق الأرز إلى الحليب البودرة، مع كمية من الحليب العادي، ونخلط جميع المكونات حتى تمام الذوبان.- في قدر على نار متوسطة، نضيف باقي كمية الحليب العادي، إلى السكر، والهيل، والفانيليا مع التقليب.- إضافة خلطة الدقيق، والحليب البودرة إلى القدر، مع التقليب المستمر على نار هادئة، ويمكن إضافة ماء الزهر حسب الرغبة.- استمرار التقليب حتى تزداد كثافة الخليط، ثم نضيف اللوز المجروش، ونلاحظ أن نحافظ على القوام متوسط ويمكن تخفيفه عن طريق إضافة الحليب السائل، أو زيادة الكثافة عن طريق إضافة دقيق الأرز.- صب قهوة اللوز في كاسات التقديم مع إضافة رشة من اللوز المحمص على الوجه.