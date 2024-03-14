وصايا ذهبية.. "الفوزان" يكشف عن أفضل الأعمال الصالحة في رمضان ويُحذر من هذا الأمر

أ أ

كشف الشيخ صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، عن أفضل الأعمال الصالحة في رمضان.





أفضل الأعمال الصالحة في رمضان



وصايا ذهبية للمسلم في شهر رمضان







العلامة الشيخ صالح الفوزان 🔅أفضل الأعمال الصالحة في رمضانالعلامة الشيخ صالح الفوزان pic.twitter.com/9V10gaioi1 March 13, 2024

وأوضح في مقطع منشور على حسابه في منصة إكس، أن رمضان هو شهر الصيام والقيام وتلاوة القرآن، والرحمة والمغفرة والعتق من النيران.وأضاف أن رمضان هو شهر الصدقات والإحسان، وتُفتح فيه أبواب الجنان، وتُغلق فيه أبواب النيران، وتُضاعف فيه الحسنات وتُقال فيع العثرات.وبين أن رمضان شهر مبارك، جعل الله صيامه أحد أركان الإسلام، حيث تُجاب فيه الدعوات، وترفع فيه الدرجات.وأشار إلى أن رمضان، صامه النبي صلى الله عليه وسلم وأوصى بصيامه، وأخبر أن من صامه إيمانًا واحتسابًا، غفر الله له ما تقدم من ذنبه.وأكد على أن أي عمل للمسلم في رمضان، أجره مضاعف، موصيًا بحسن الصيام وحفظ القلب واللسان والجوارح، وترك كل ما يُغضب الله.