"التمر الهندي".. مشروب رمضاني يزين موائد المملكة بـ 8 فوائد

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تتميز المائدة السعودية بالعديد من المأكولات والمشروبات التي تأخذ شهرتها من شهر رمضان المبارك.





"التمر الهندي".. مشروب رمضاني بموائد المملكة



"التمر الهندي" أصله وسبب ارتباطه برمضان



فوائد عصير التمر الهندي



ومن أهم المشروبات التي يفضلها مواطنو المملكة والخليج، هو التمر الهندي والذي يُعد من المشروبات الرائعة التي يجب أن تقدم في شهر رمضان لاحتوائه على العديد من العناصر الغذائية المميزة التي تحسن من عملية الهضم.ولاحتوائه على العديد من العناصر الغذائية المميزة التي تحسن عملية الهضم، لأنه يحتوي على البوتاسيوم، فإن عصير التمر الهندي من المشروبات المهمة التي تقدم في شهر رمضان المبارك على الإفطار.ويرجع أصل المشروب هو التمر من دولة الهند وشرق إفريقيا الاستوائية، ويزرع في جنوب شرق آسيا، وقام العرب باستيراد التمر إلى بلادهم وأطلقوا عليه اسم "التمر الهندي"، ولعذوبة طعمه وفوائده الجمة صار من أهم المشروبات بالمنطقة العربية خاصة في رمضان.1 – يحتوي التمر الهندي على عناصر غذائية ضرورية، والكثير من الأملاح المعدنية ومنها الكالسيوم والصوديوم.2 - ويحتوي التمر الهندي على الزيوت الطيارة وكما أنه يحتوي على الكثير من المركبات الضرورية ومنها البكتين والليمونين والمواد السكرية المختلفة.3 - ويساعد على التخلص من حالات الإمساك، ويحسن الهضم بشكل جيد وهذا لأنه يحتوي على عنصر البوتاسيوم المهم جداً للجهاز الهضمي.4 - ويعمل على الحفاظ على نسبة السكر بالدم، لأنه يحتوي على أنزيم الألفا أميلاز.5 - عصير التمر الهندي يسهم في التخلص من الوزن الزائد لأنه يحتوي على نسبة عالية من الألياف وكما أنه خالٍ من الدهون.6 - التقليل من نسبة الكوليسترول المرتفع بالدم كما أنه يمنع تراكم الدهون الثلاثية بالجسم.7 - الوقاية من الإصابة بالأمراض السرطانية، لأنه يحتوي على المواد المضادة للأكسدة.8 - تقوية جهاز المناعة والحماية من الأمراض المختلفة التي قد تصيب الإنسان.