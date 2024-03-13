الأربعاء، 03 رمضان 1445 ، 13 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

"التمر الهندي".. مشروب رمضاني يزين موائد المملكة بـ 8 فوائد

طريقة_عمل_التمر_الهندي_الصناعي
التمر الهندي
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تتميز المائدة السعودية بالعديد من المأكولات والمشروبات التي تأخذ شهرتها من شهر رمضان المبارك.

"التمر الهندي".. مشروب رمضاني بموائد المملكةاضافة اعلان

ومن أهم المشروبات التي يفضلها مواطنو المملكة والخليج، هو التمر الهندي والذي يُعد من المشروبات الرائعة التي يجب أن تقدم في شهر رمضان لاحتوائه على العديد من العناصر الغذائية المميزة التي تحسن من عملية الهضم.


ولاحتوائه على العديد من العناصر الغذائية المميزة التي تحسن عملية الهضم، لأنه يحتوي على البوتاسيوم، فإن عصير التمر الهندي من المشروبات المهمة التي تقدم في شهر رمضان المبارك على الإفطار.

"التمر الهندي" أصله وسبب ارتباطه برمضان

ويرجع أصل المشروب هو التمر من دولة الهند وشرق إفريقيا الاستوائية، ويزرع في جنوب شرق آسيا، وقام العرب باستيراد التمر إلى بلادهم وأطلقوا عليه اسم "التمر الهندي"، ولعذوبة طعمه وفوائده الجمة صار من أهم المشروبات بالمنطقة العربية خاصة في رمضان.


فوائد عصير التمر الهندي

1 – يحتوي التمر الهندي على عناصر غذائية ضرورية، والكثير من الأملاح المعدنية ومنها الكالسيوم والصوديوم.
2 - ويحتوي التمر الهندي على الزيوت الطيارة وكما أنه يحتوي على الكثير من المركبات الضرورية ومنها البكتين والليمونين والمواد السكرية المختلفة.
3 - ويساعد على التخلص من حالات الإمساك، ويحسن الهضم بشكل جيد وهذا لأنه يحتوي على عنصر البوتاسيوم المهم جداً للجهاز الهضمي.



4 - ويعمل على الحفاظ على نسبة السكر بالدم، لأنه يحتوي على أنزيم الألفا أميلاز.
5 - عصير التمر الهندي يسهم في التخلص من الوزن الزائد لأنه يحتوي على نسبة عالية من الألياف وكما أنه خالٍ من الدهون.
6 - التقليل من نسبة الكوليسترول المرتفع بالدم كما أنه يمنع تراكم الدهون الثلاثية بالجسم.
7 - الوقاية من الإصابة بالأمراض السرطانية، لأنه يحتوي على المواد المضادة للأكسدة.
8 - تقوية جهاز المناعة والحماية من الأمراض المختلفة التي قد تصيب الإنسان.

اقرأ أيضا

عاجل.. جريمة بشعة بالمملكة.. يتخلص من زوجته ويدفنها بالبيت ويتزوج أختها بنفس غرفتها!

ما الذي يفطر وما لا يفطر في رمضان؟ "الخثلان" يُجيب

أيهما أفضل.. ختم الإمام للقرآن كاملا في صلاة التراويح أم مراعاة عدم المشقة؟

واقعة تفوق الوصف.. استخراج صرصور عاش في رئة رجل

طرفة رمضانية.. أغرب ما فعله رجل مات حماره بعد الصيام!

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

الخثلان - سعد الخثلان 10:30 ص الأربعاء، 13 مارس 2024

ما الذي يفطر وما لا يفطر في رمضان؟ "الخثلان" يُجيب

الشيخ لخثلان 12:24 ص الأربعاء، 13 مارس 2024

أيهما أفضل.. ختم الإمام للقرآن كاملا في صلاة التراويح أم مراعاة عدم المشقة؟

التقاط 5:08 م الثلاثاء، 12 مارس 2024

السوبيا أشهر المشروبات الرمضانية في المدينة المنورة

سيرة_ابن_باز 12:01 م الثلاثاء، 12 مارس 2024

لا تجعل العمل يعيقك عن العبادة في رمضان.. نصائح عملية للشيخ ابن باز