الإثنين، 01 رمضان 1445 ، 11 مارس 2024

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بالفيديو" الخثلان" يوضح نعمة بلوغ شهر رمضان وتوجيهات لاستغلاله

الخثلان - سعد الخثلان
الشيخ الخثلان
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كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن عظيم نعمة بلوغ شهر رمضان مع توجيهات لاستغلاله.اضافة اعلان

نعمة بلوغ شهر رمضان وتوجيهات لاستغلاله

وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة "إكس"، أنه في أول أيام شهر رمضان وهذا الموسم الي يُعد من أهم مواسم الطاعات والتجارة مع الله، وهو موسم عظيم رابح.
وأضاف أن الله تعالى جعله رحمة لعباده المؤمنين، لتُضاعف أجورهم وحسناتهم، وتُرفع درجاتهم، وتغفر سيئاتهم وخطاياهم، وتُعتق رقابهم من النار.

على المسلم أن يغتنم ساعات هذا الشهر

وأكد أن شهر رمضان هو نعمة الله سبحانه وتعالى، امتن بها على عباده المؤمنين، وأنه ينبغي للمسلم أن يغتنم ساعات هذا الشهر، فيما يقربه إلى الله عز وجل، لأنه شهر واحد في السنة وقد سماه الله عز وجل: "أيام معدودات".

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