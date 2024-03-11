بالفيديو" الخثلان" يوضح نعمة بلوغ شهر رمضان وتوجيهات لاستغلاله

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كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن عظيم نعمة بلوغ شهر رمضان مع توجيهات لاستغلاله.





نعمة بلوغ شهر رمضان وتوجيهات لاستغلاله



على المسلم أن يغتنم ساعات هذا الشهر



وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة "إكس"، أنه في أول أيام شهر رمضان وهذا الموسم الي يُعد من أهم مواسم الطاعات والتجارة مع الله، وهو موسم عظيم رابح.وأضاف أن الله تعالى جعله رحمة لعباده المؤمنين، لتُضاعف أجورهم وحسناتهم، وتُرفع درجاتهم، وتغفر سيئاتهم وخطاياهم، وتُعتق رقابهم من النار.وأكد أن شهر رمضان هو نعمة الله سبحانه وتعالى، امتن بها على عباده المؤمنين، وأنه ينبغي للمسلم أن يغتنم ساعات هذا الشهر، فيما يقربه إلى الله عز وجل، لأنه شهر واحد في السنة وقد سماه الله عز وجل: "أيام معدودات".